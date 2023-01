So veränderte sich unser Leben in hundert Jahren

Ein Jubiläumsjahr geht zu Ende. Mit 1. Jänner 1922 wurde Niederösterreich selbstständiges Bundesland. Zum Abschuss unserer Serie ziehen wir die damaligen Standards verschiedenster Lebensbereiche mit dem heutigen Fortschritt.

Autos und Straßen.

1922 gab es sehr wenige Autos. Deren knatterndes Auftauchen war eine Sensation. Manchmal verfügte nur der Arzt in einer Gemeinde über einen solchen fahrbaren Untersatz. In Groß-Schweinbarth war das Richard May mit seinem offenen Steyr. Die Straßen bestanden zum überwiegenden Teil aus festgefahrenem Erdreich.

2022 hat fast jeder Haushalt zumindest einen Pkw, meist jedoch mehrere. Er ist bequem und gilt teilweise auch als Statusobjekt. Die Diskussionen rund um den Bau oder Nichtbau der S8, den Lückenschluss der S1 und der Donauquerung beschäftigen den Bezirk seit Jahren,

Handel, Handwerk und Gewerbe.

1922 hatte jede Ortschaft ihren Greißler, Bäcker, Schuster, Wagner oder Schmied. Die Wirtschaft war kleinteilig. Fahrende Händler brachten, was im Ort nicht hergestellt wurde. Lebensmittel wurden selbst produziert und durch Selchen, Einkochen oder Trocknen haltbar gemacht. Damals war das die Arbeit der Frauen.

2022 sind die kleinen Geschäfte und Handwerksbetriebe verschwunden. Bürger kaufen im Supermarkt ein oder bestellen im Internet. Immer mehr Geschäfte verlassen die kleinen Dörfer und lassen sich in großen Gemeinden oder Städten nieder, weshalb viele Menschen dazu gezwungen sind, in die Arbeit zu pendeln. Die kleineren Gemeinden laufen Gefahr, zu reinen Wohngegenden zu werden.

Landwirtschaft und Weinbau.

1922 war der Bezirk bis auf wenige Ausnahmen landwirtschaftlich geprägt. Die Arbeit am Feld und im Weingarten war Handarbeit. Pferde oder Ochsen zogen den Pflug. Fast jedes Haus verfügte über Felder. Die Betriebe waren klein.

2022 ist die Anzahl der Bauern und Winzer stark zurückgegangen, die Betriebe jedoch wurden immer größer. Statt Fasswein und später Doppelliter steht heute die Produktion von Qualitätswein in der Bouteille an der Tagesordnung. Viehbauern gibt es im Bezirk nur mehr sehr wenige. Der Klimawandel zeigt spürbare Auswirkungen.

Bau- und Dorfstruktur.

1922 überwiegt die geschlossene Bauweise. Der Zwerchhof mit seiner L-förmigen Grundform und dessen Weiterentwicklung als Gassenfronthaus ergeben eine durchgängig zur Straße hin geschlossene Häuserfront. Die „Trettn“ schützt vor jeglicher Witterung und ermöglicht das Erreichen der Wirtschaftsräume und Stallungen .

2022 dominiert das freistehende Einfamilienhaus, als Niedrigenergie- oder Passivhaus ausgeführt. Dadurch entstehen offene, einsehbare Gärten, die jedoch sehr häufig von hohen Hecken eingerahmt sind. Wärmepumpen und Photovoltaikanlagen haben den Holzherd als Heiz- und Kochzentrum abgelöst.

