Sozialunternehmen Zeitpolster startet nun auch in Region Marchfeld

Das Konzept von Zeitpolster bietet Betreuungsleistungen wie Einkaufen, zum Arzt begleiten, im Haushalt mithelfen, Begleitung bei Spaziergängen oder Kinderbetreuung. Freizeitgestaltung und persönliche Gespräche sind dabei ein wichtiger Bestandteil, um besonders der Vereinsamung älterer alleinstehender Menschen entgegenzuwirken.

Helfen und gleichzeitig für sich selbst vorsorgen

Die Helfenden sind versichert und bekommen für ihr Engagement eine Zeitgutschrift, auf die sie später zurückgreifen können, wenn sie selbst einmal Unterstützung brauchen. Wer noch keine Stunden angespart hat, zahlt kostengünstige 9 Euro pro Stunde. Davon kommt die Hälfte auf ein Notfallkonto für die Helfenden, um Leistungen von außen anzukaufen, falls in Zukunft die eine oder andere Betreuung im Zeitpolster-Netzwerk nicht verfügbar ist.

Die erst 5-jährige Betreuungsorganisation Zeitpolster hat Gruppen in fünf Bundesländern. In Niederösterreich ist die Gruppe Marchfeld nun bereits die 8. Gruppe. Das Team ist jetzt frisch ausgeschult. Nun ist es wichtig, eine Gruppe an Helfenden zu motivieren, denn es kommen bereits Anfragen von verschiedenen Seiten herein. Gesucht werden jetzt Menschen mit etwas Zeit, die eine sinnvolle Aufgabe suchen und aktive Nachbarschaftshilfe leisten wollen. Diese bekommen für ihr Engagement eine Zeitgutschrift. Das Team vor Ort ist die Anlaufstelle für alle helfenden und betreuten Personen und bringt die jeweilige Betreuungsanfrage zu der richtigen Person. Natürlich darf dabei auch die Geselligkeit nicht zu kurz kommen.

Alle Interessierten sind herzlich eingeladen, zum ersten Infoabend vorbeizukommen:

Wann? 31. Juli ab 17 Uhr

Wo? Im Heurigenlokal Storch in Gänserndorf