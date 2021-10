Derzeit erfasst eine Welle der Hilfsbereitschaft für Julian den Bezirk. Der Gänserndorfer Bub (11), der mit Autismus diagnostiziert wurde, braucht dringend einen Therapiehund, der an die 20.000 Euro kostet.

Kinderfreunde und Eisenbahnmuseum organisierten daher kürzlich eine Spendenaktion am Fußballplatz Gänserndorf-Süd, bei der rund 5.000 Euro gesammelt wurden. Die Volkshilfe legte 1.500 Euro drauf, weitere 500 Euro kamen von der Stadt-SPÖ. Am Sonntag, 19. September, ging ein weiteres Event am Gänserndorfer Sportplatz, diesmal in der Stadt, über die Bühne, bei dem ebenfalls Geld für Julians Assistenztier gesammelt wurde.

Was genau versteht man aber unter Autismus?

Autismus ist keine Erkrankung, sondern ein neuropsychiatrisches Syndrom, also eine Symptomkonstellation, und im Wesentlichen genetisch bedingt, wobei kein einzelnes „Autismusgen“ benannt werden kann.

Die Österreichische Autistenhilfe geht davon aus, dass hierzulande etwa 87.000 Autisten leben. Autismusspektrumstörungen werden derzeit gemäß den Diagnosekriterien der medizinischen Diagnosekataloge DSM-V (oder hierzulande ICD-10) diagnostiziert. Autistische Personen weisen definitionsgemäß Defizite in der sozialen Interaktion auf. Dazu gehören unter anderem Probleme beim Deuten der Körpersprache anderer, mangelndes Einfühlungsvermögen und fehlendes Interesse an Gleichaltrigen.

Nicht selten haben die betroffenen Personen auch Probleme, verbale Kommunikation in Gang zu setzen bzw. diese aufrechtzuerhalten. Zu weiteren Merkmalen zählen repetitive Bewegungsabläufe, ein stark eingegrenztes Interessensgebiet bzw. Begeisterung für Objekte, denen die meisten Menschen keine besondere Aufmerksamkeit schenken.

Häufig beobachtet man extremes Detailwissen in einem Themengebiet, das weit über das übliche Maß hinausgeht. Die strikte Einhaltung von täglichen Routinen und Ritualen sind für Autisten von großer Bedeutung.

Reize werden sehr oft intensiv wahrgenommen

Hinzu kommt eine Über- bzw. Unterempfindlichkeit auf äußere Reize. So kann beispielsweise das Ticken einer Uhr von Autisten als extrem störend und laut wahrgenommen werden, während andere extrem scharfe Speisen bevorzugen, weil nur so der Eindruck entsteht, etwas zu schmecken.

Um den Diagnosekriterien zu entsprechen, müssen die Symptome bereits von Kindheit an vorhanden sein. Häufig werden sie allerdings erst später korrekt eingeordnet, weil sich zahlreiche Betroffene Schutzmechanismen aneignen, um ihr Anderssein zu kaschieren. Darüber hinaus muss eine deutliche Beeinträchtigung im Leben des betroffenen Menschen vorliegen.

Allerdings liegt bei einigen – jedoch bei weitem nicht bei allen – Betroffenen gleichzeitig eine Intelligenzminderung vor. Autismus gibt es in unterschiedlichen Ausprägungen, weshalb man üblicherweise von einem Spektrum spricht. Manche benötigen ein Leben lang ständige Unterstützung, andere führen ein ganz normales Leben. Jedoch kann man vom äußeren Anschein nicht auf einen möglichen Leidensdruck eines Individuums rückschließen.

Wie können autistische Personen unterstützt werden? Viele sprechen positiv auf Assistenztiere an, da sich die Interaktion mit ihnen einfacher gestaltet als mit Menschen. Rückzugsräume, die Schutz vor Lärm und grellem Licht bieten, können sich ebenfalls als hilfreich erweisen. Häufig erleichtert auch die Erstellung von Listen den Alltag.