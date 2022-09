SPÖ besuchte 103 „leiwaunde Wirte“ besucht

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Im Sommer war René Zonschits, Bezirksvorsitzender der SPÖ und Vizebürgermeister von Angern, viel unterwegs – unter anderem weil er mit seinem Team auf „Wirtshaustour“ war. Insgesamt besuchte er 103 „leiwaunde Wirte“, den letzten am vergangenen Sonntag.

Bei dieser Tour haben sich drei Probleme der heimischen Gastronomie als besonders akut herauskristallisiert, wie der Sozialdemokrat feststellte: „Die gesamte Gastronomie im Bezirk Gänserndorf hat mit den Nachwirkungen der Pandemie und aktuell mit den enormen Teuerungen zu kämpfen.“ So bleiben viele Gäste aus, weil sie nach wie vor Angst vor Corona haben. „Die Wirte sind die Ersten, die merken, wenn die Menschen weniger Geld in der Tasche haben, weil dann beim Ausgehen gespart wird“, fasst Zonschits zusammen.

Weitere Probleme seien derzeit natürlich die hohen Gas- und Strompreise. Denn Küche und Beleuchtung sind sehr energieintensiv, „da lässt sich die massive Teuerung nicht einfach auf den Schnitzelpreis draufschlagen“.

Zusätzlich haben die Wirte mit den Personalproblemen zu kämpfen. So stellte Zonschits fest, dass mache Betriebe nun sogar mehr Ruhetage haben müssen, weil es nicht genug Personal gibt.

„Ich möchte keinen leiwaunden Wirt verlieren“

Was geschieht nun mit den Erkenntnissen, die der Spitzenkandidat für die Landtagswahlen auf seiner Tour gesammelt hat? „Ich leite alle Anliegen an unsere Freunde in Bund und Land weiter, mit der Bitte, hier entsprechend auf die zuständigen Stellen einzuwirken. Denn ich möchte keinen einzigen unserer leiwaunden Wirte im Bezirk verlieren.“

Immerhin seien diese ein wichtiger Wirtschaftsfaktor und in vielen Orten unverzichtbare Treff- und Kommunikationspunkte, die mithelfen, das Dorfleben auch weiterhin am Leben zu erhalten.

Kandidatenliste bildet Bezirk „schön ab“

„Es war manchmal hart“, scherzt Zonschits im NÖN-Gespräch, dass es nicht immer bei einem Spritzer geblieben ist. Erfreut ist er, dass die Truppe stets gut aufgenommen wurde und sich die Leute gesprächsbereit zeigten. An seiner Seite waren teilweise die Kandidaten, die sich mit ihm der Landtagswahl 2023 stellen werden.

„Unsere Liste bildet den Bezirk schön ab“, ist der Spitzenkandidat zufrieden mit der roten Bezirksliste. Wichtig war ihm, dass sich Bürgermeister darauf finden. War es schwierig, das Reißverschlusssystem einzuhalten? „Nein, es war Gott sei Dank einfach, genügend Frauen zu finden.“

