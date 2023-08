SPÖ besuchte „leiwaunde“ Gastronomen

„Gerade auch in Zeiten der hohen Inflation und des Fachkräftemangels hat es die Gastronomie in unserem Bezirk nicht leicht“, sagt SPÖ-Bezirksvorsitzende r René Zonschits. Daher tourt er mit seinem SPÖ-Team auch in diesem Sommer durch den ganzen Bezirk Gänserndorf, um die Bevölkerung zu vermehrten Besuchen ihrer „leiwaunden Wirte“ zu animieren. „Wir wollen damit zeigen, dass es bei uns eine vielfältige Gasthauskultur gibt, und zugleich die Menschen auffordern, verstärkt zu ihren Lieblingswirten zu gehen“, so Zonschits.