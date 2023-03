SPÖ-Bundesparteichef: Ex-Bürgermeister und Gemeinderat bewarben sich

73 Bewerber gibt es bekanntlich für den Sessel des SPÖ-Bundesparteivorsitzenden. Zwei von ihnen stammen aus dem Bezirk: Der ehemalige Gänserndorfer Bürgermeister Kurt Burghardt und der junge Hohenruppersdorfer Gemeinderat Philipp Hafner. Ob die beiden die notwendigen 30 Unterstützungserklärungen auftreiben konnten und somit tatsächlich bei der Wahl antreten können, ist noch nicht bekannt.

Philipp Hafner sitzt seit 2020 als SPÖ-Gemeinderat im Ortsparlament von Hohenruppersdorf. Foto: privat

Burghardt war von 2012 bis 2015 Stadtchef von Gänserndorf, ehe er nach der aus der Sicht der Genossen verlorenen Gemeinderatswahl den Bürgermeistersessel an die ÖVP und somit an René Lobner abgeben musste. Bis 2017 blieb Burghardt noch als Stadtrat im Rathaus sitzen, dann kehrte er der Politik für immer den Rücken. Mit seinen Nachfolgern in der Fraktion war er nie zufrieden, weil sich diese seiner Meinung nach mit der Oppositionsrolle abgefunden haben und keinen Kampfgeist mehr zeigen.

Umgekehrt ließen hochrangige Vertreter der SPÖ im Bezirk hinter vorgehaltener Hand kein gutes Haar an Burghardt. Er habe schließlich den langjährigen roten Bürgermeistersessel an die Volkspartei verloren. Seine Kandidatur als Bundesparteichef wird deshalb als Affront gesehen. „Will er nach der Stadtpartei jetzt auch noch die Bundespartei ruinieren?“, meinen einige SPÖ-Granden aus der Region.

Für die beiden Kandidaten aus dem Bezirk werde es laut SPÖ-Bezirkspartei keinen Wahlkampf geben

Weder der pensionierte NÖGKK-Angestellte Burghardt noch der studierte Techniker und IT-Administrator Hafner werden übrigens von der Bezirkspartei bei ihrem aktuellen Vorhaben unterstützt. Man wünsche sich zwar, dass viele Genossen an der Abstimmung teilnehmen, für die beiden Kandidaten aus dem Bezirk werde es aber keinen Wahlkampf geben. Man wisse auch nicht, was Burghardt und Hafner dazu getrieben habe, sich für den Bundesparteivorsitz zu bewerben.

Hafner ist überhaupt ein unbeschriebenes Blatt im Bezirk Gänserndorf. 2020 zog er in den Hohenruppersdorfer Gemeinderat ein. Von seinen roten Fraktionskollegen wird er als intelligent, guter Rhetoriker und Zukunftshoffnung der Partei beschrieben.

Weder Burghardt noch Hafner konnten bisher für eine Stellungnahme erreicht werden. Die NÖN versucht es natürlich weiter und wird die Statements der beiden Bewerber aus dem Bezirk gegebenenfalls nachliefern.

Keine Nachrichten aus Gänserndorf mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.