SPÖ-Forderung: Corona als Berufskrankheit

Gänserndorfer SPÖ-Bezirksvorsitzende Karin Renner unterstützt die von Nationalrat Rudolf Silvan gestartete Petition, die sich für die ausnahmslose Anerkennung von berufsbedingten Infektionen mit Covid-19 als Berufskrankheit einsetzt.

Das habe den Vorteil, dass die AUVA die Behandlung, Rehabilitation und finanzielle Entschädigung der Betroffenen als auch eine Umschulung übernimmt, falls Erkrankte ihren Beruf nicht mehr ausführen können.

„Das wäre vor allem für Erkrankte mit schweren Verläufen oder für Long-Covid-Erkrankte eine echte Verbesserung“, meint Renner.

Im Bezirk sind bisher schon über 18.000 Menschen an Covid erkrankt, wovon rund 10 bis 15 Prozent an Long-Covid und auch zumindest 10 Prozent an schweren Covid-Verläufen litten.

Aktuell werden Covid-19-Infektionen in Österreich nur als Berufskrankheiten anerkannt, wenn die Ansteckung in Krankenhäusern, Heil- und Pflegeanstalten, Apotheken, Einrichtungen der öffentlichen und privaten Fürsorge, Schulen, Kindergärten, Laboratorien oder Justizanstalten stattfindet. „Wir sind dafür, dies auf alle Arbeitsplätze auszuweiten, wo man sich anstecken kann“, betont Renner.

