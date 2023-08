Gänserndorfs SPÖ-Bezirksfrauen warnen vor Altersarmut

Anlass für die SPÖ-Frauen, vor drohender Altersarmut von Frauen zu warnen. „Frauen bekommen um 40,5 Prozent weniger Pension als Männer“, präzisiert die Gänserndorfer Bezirksfrauenvorsitzende Sabine Hofireck. „Das heißt, fast um die Hälfte weniger“, klagt sie. „Immer mehr Frauen haben Angst, dass sie in der Pension ihre Existenzgrundlage verlieren.“ Durch die gestiegenen Preise seien noch mehr Pensionistinnen von Armut bedroht.

„Die Mieten steigen weiter, im ersten Quartal gleich um acht Prozent“, so Hofireck. „Wir fordern einen Mietpreisstopp bis 2025 und danach einen Deckel bei zwei Prozent. Frauen in der Pension dürfen keine Angst haben, ihre Wohnung zu verlieren.“ „Her mit der Mietpreisbremse!“, fordert auch die Stadtfrauenvorsitzende Sonja Hartmann aus Groß-Enzersdorf. Ab 2024 werde zudem das Pensionsantrittsalter stufenweise angehoben, was die Pensionshöhe weiter senken werde, weil immer mehr Frauen aus der Arbeitslosigkeit in Pension gehen werden.

„Wir wollen diese Ungerechtigkeit nicht hinnehmen! Die Pensionsschere schließt sich nur im Schneckentempo. Im Vergleich zum Vorjahr wurde der Unterschied um nur einen einzigen Prozentpunkt kleiner. Wenn wir die Entwicklung der letzten Jahre anschauen, dauert es noch 127 Jahre, bis wir Pensionsgleichstand haben – das darf nicht sein!“, sind sich Hofireck und ihre Ortsfrauenvorsitzenden Irene Tkaldelc-Neumayer aus Srasshof, Sonja Hartmann aus Groß-Enzersdorf und Sabine Handler aus Orth einig.