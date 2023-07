Campingplatz: Spontanidee schlug voll ein

Der Bezirk ist bekannt für wogende Getreidefelder, Weinrieden, OMV-Pumpstationen und neuerdings auch für Windräder. Das Touristische dagegen ist erst ein zartes Pflänzchen, das langsam ankeimt. Irgendwann ist das erste Mal und Horst Reischütz aus Zwerndorf schlug mit seinem „MarchCamping“ eine Bresche in die touristische Lücke – er betreibt den bislang einzigen Campingplatz im Bezirk. „Es war eine Spontanidee – und dann habe ich mir gedacht: Warum nicht?“, berichtet der Zwerndorfer über die Anfänge. Auslöser war der Gemeinderatsbeschluss über den Kamp-Thaya-March-Radweg.

Der Plan verfestigte sich und ging in die Umsetzung – just im Pandemiefrühjahr 2020 ging der Campingplatz in Betrieb. Ein schwerer Start, doch heute sagt Reischütz rückblickend: „Ich habe es nicht bereut. Es kommen Gäste sogar aus Berlin und sie sind über den Platz und die Gegend begeistert.“ Bis zu zwölf Fahrzeuge finden am „MarchCamping“ Platz, Zelte können es etwas mehr sein. Mit der Stellfläche allein ist es aber nicht getan. Der Camping-Urlauber findet je einen Damen- und einen Herrensanitärcontainer vor, die beide mit WC-Anlagen, Duschen und Waschbecken mit Trinkwasserqualität ausgestattet sind.

Campingplatz mit Extraportion Komfort

Die Tag und Nacht verfügbare Sommerküche ist hervorragend bestückt und bietet sogar einen Kaminofen für kühlere Tage. Die Außenanlage verfügt unter anderem über einen Grillplatz und WLAN-Glasfaser-Internet. Für Radtouristen steht als Übernachtungsmöglichkeit zusätzlich ein Wohncontainer mit zehn Betten zur Verfügung.

Es gibt eine Ladestation für E-Bikes und eine Trinkwasserentnahmestelle. „Am Anfang war die Skepsis der Nachbarn groß. Wer sich denn bei mir auf die Wiese legen würde, wurde gefragt“, schmunzelt Reischütz. Mittlerweile haben Nachbarn schon ihren Garten angeboten, würde es am „MarchCamping“ zu eng werden. Die Landesausstellung 2022 in Marchegg brachte einen Bekanntheitsschub mit sich. Der Platz führt sich aber nicht von allein und Reischütz hat hohe Ansprüche.

„Wenn die Gäste morgens aufwachen, bin ich schon durch mit dem Saubermachen. Die sanitären Anlagen müssen perfekt sauber, die Müllkübel ausgeleert sein. Und überhaupt muss sich die Anlage so präsentieren, als ob gerade erst Gäste gekommen wären“, so Reischütz über sein tägliches Programm.

Vielseitiges Programm wartet auf Urlauber

Vier Radwege liegen im Nahbereich des Campingplatzes, das revitalisierte Schloss Marchegg bietet Kultur und bei einer Kanutour auf der March kann die Aulandschaft erkundet werden. Geöffnet ist „MarchCamping“ bis zum 20. November. Weitere Infos unter www.marchcamping-zwerndorf.at.