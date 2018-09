29 Feuerwehren des gesamten Bezirks mit insgesamt 230 Mitgliedern rückten von Sonntag auf Montag aus. Grund waren heftige Wolkenbrüche – am stärksten betroffen war laut Bezirksfeuerwehr-Kommando die Gemeinde Spannberg.

In Velm-Götzendorf wurden beispielsweise Feld- und Güterwege in den Weinbergen rund um die Ortschaft durch starke Regenfälle schon am Samstag beinahe unpassierbar gemacht – auch hier hatten die Florianis alle Hände voll zu tun: Wasser sammelte sich auf den Äckern und floss schließlich über die Wege. Gefährliche Stellen kamen so auf den Freilandstraßen zustande: Auch dort wurden die Fahrbahnen immer wieder von Wasser und Schlamm überschwemmt.