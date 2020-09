Die höheren Schulen stehen ebenfalls in den Startlöchern. Die NÖN hörte sich um, wie sich der Schulalltag durch die Coronapandemie verändert hat.

Andreas Breitegger, Direktor des Bundesobersturfen-Realgymnasiums (BORG) in Deutsch-Wagram, ist zuversichtlich: „Aufgrund der Vorarbeit im vergangenen Schuljahr sind wir gut vorbereitet.“

Bereits umgesetzte Maßnahmen werden weitergeführt. Sollte es die Situation erforderlich machen, werden die Sicherheitsmaßnahmen verschärft. „Es gibt bestehende Konzepte für höhere Schulen“, meint der Schulleiter. Breitegger will im Notfall bei den Lehrern wieder auf Schichtbetrieb und „distance learning“ zurückgreifen. Zur Bewertung soll unter anderem auch die neu geschaffene Corona-Ampel hinzugezogen werden.

Der große Schüler-Zustrom freut den Direktor: „Wir haben im kommenden Schuljahr rund 15 Prozent mehr Schüler als im vergangenen. Drei neue Lehrer werden das Team verstärken“, ist der BORG-Chef stolz.

„Dem Schulstart blicke ich momentan vorsichtig optimistisch entgegen“, erzählt Arno Kastelliz, stellvertretender Schulleiter der landwirtschaftlichen Fachschule Obersiebenbrunn. So wie er ist auch Eva Zillinger, Direktorin des Konrad Lorenz Gymnasiums (KLG), sehr bemüht, einen normalen Schulstart zu ermöglichen.

Kurzfristige Infos und rasche Entscheidungen

„Es wird natürlich ein herausforderndes Schuljahr werden, in dem von allen Seiten sehr viel Flexibilität gefordert werden wird“, weiß Zillinger schon jetzt. So müssten viele Entscheidungen spontan getroffen werden. Beispielsweise bekomme man neue Informationen immer erst freitagabends, was rasches Handeln für den guten Start in eine neue Schulwoche erfordere.

In Obersiebenbrunn versucht man, eine Mischung der Klassen zu vermeiden und die Empfehlungen aus Handbüchern aufzuarbeiten. Man wolle mit fixen Sitzplänen, Pausenregelungen, möglichst kleinen Gruppengrößen und genauen Aufzeichnungen in Klassenbüchern mehr Sicherheit gewährleisten. Hygienemaßnahmen werden eingehalten. Es gebe einen Raum, in dem Schüler mit entsprechenden Symptomen isoliert darauf warten können, bis sie von ihren Eltern abgeholt werden. Im neuen Schuljahr wird die LFS außerdem zwei Klassen mit jeweils 20 Schülern neu willkommen heißen.

Im KLG könne man ebenfalls auf ein „erprobtes und erfahrenes“ Krisenteam verlassen. Als zusätzliche Herausforderung müsse die Schulraumsituation im Containerdorf gemeistert werden.

„Keine große Angst“ bei den Eltern der HAK

Auf den Seiten der Eltern hat Christian Hauser, Elternvereinsobmann der HAK Gänserndorf, „keine große Angst“, weil viele der Schüler bereits volljährig seien. „Man kann sie nicht einsperren. Man kann nur sagen, dass sie nicht in großen Massen feiern sollen“, erklärt Hauser die Situation der Oberstufe. Er erwartet keine große Gefahr, weil seines Wissens nach kaum Familien Urlaube im Ausland verbracht haben.