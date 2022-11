Steter Kampf für Rechte der Arbeitnehmer

Der Beschluss der Nationalversammlung vom 26. Februar 1920 über ein Bundesgesetz zur Errichtung von Kammern für Arbeiter und Angestellte legte den Grundstein. Es vergingen allerdings noch 28 Jahre, bis in Niederösterreich die Arbeiterkammer gegründet wurde und im Bezirk Gänserndorf 1948 die erste Stelle in Hohenau eröffnet wurde.

Hohenau wurde wohl deswegen ausgewählt, da durch die Zuckerfabrik, die Eisenbahn und die OMV-Anlagen in Neusiedl ein gewaltiger Arbeiterpool gegeben war. Damals war die Kammer noch eine Amtsstelle und befand sich in der Liechtensteinstraße 405, der erste Amtsleiter war Leopold Blaha. Eine zweite Amtsstelle scheint 1949 in Leopoldsdorf im Marchfeld auf. Josef Lengheim war damals Amtsleiter. Auch hier schien die Zuckerfabrik ausschlaggebend für die Standortwahl ausschlaggebend gewesen zu sein.

Schon 1954 übersiedelte die Arbeiterkammer – damals noch immer Amt – an den heutigen Standort in Gänserndorf an der Wiener Straße. Erster Amtsleiter war Karl Mikulastik. Auf ihn folgte der Mistelbacher Heinz Wenda als Bezirksstellenleiter bis 1992. Nach Josef Bogensdorfer übernahm Robert Taibl 2004 die Bezirksstellenleitung und hat diese Position bis heute inne. Gemeinsam mit der Arbeitswelt haben sich auch die Herausforderungen für die Arbeiterkammer geändert.

Aus Industriebezirk wurde Pendlerbezirk

War der Bezirk früher noch ein Industriebezirk mit drei Zuckerfabriken, entwickelte sich Gänserndorf zum Pendlerbezirk. Rund zwei Drittel der arbeitenden Bevölkerung pendelt aus, größtenteils in die Bundeshauptstadt Wien.

Die dunkelsten Zeiten für Taibl lagen just in den Jahren seines Amtsantritts: „Mit den Insolvenzen des Safariparks und der Austria Frost Gruppe sowie der Übersiedlung der Tyrolia von Neusiedl an der Zaya nach Tschechien verlor der Bezirk auf einen Schlag rund 700 Arbeitsplätze.“ Die Auswirkungen seien bis heute zu spüren. Entsprechend änderte sich auch die Beratungstätigkeit der Arbeiterkammer. War es in den Anfangsjahren eher der Kontakt mit den Betriebsräten in den Unternehmen, steht heute die direkte Mitgliederberatung im Vordergrund.

Angefragt werden sowohl sozialrechtliche als auch arbeitsrechtliche Auskünfte. Hierbei kann die Beratung vor Ort in Gänserndorf durchgeführt werden. Der Rechtsweg selbst muss jedoch dort beschritten werden, wo sich die Gerichtsstelle des Arbeitgebers befindet. In den meisten Fällen ist das Wien.

Die Sorgen und Nöte der Arbeitnehmer sind heute – wieder – fast dieselben wie in den Anfangsjahren. Es geht um Inflation, Krieg und die Auswirkungen der Corona-Pandemie. Es sind Ängste, so Michael Lamm von der Arbeiterkammer Gänserndorf, die man seit 70 Jahren nicht mehr gesehen hat.

Die schönsten Momente waren für Taibl die Arbeiterkammer Urabstimmung 1996. Damals votierten im Bezirk mehr als 90 Prozent der Mitglieder für den Erhalt der Arbeiterkammer. Gerne erinnert sich Taibl auch an die Veranstaltung „60 Jahre Arbeiterkammer Niederösterreich“ 2008 in der Stadthalle Gänserndorf, zu der mehr als 800 Besucher kamen.

