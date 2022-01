Stipendium: Talentierte Mädels START-en durch

Das Stipendium des Vereins START, das in fünf österreichischen Bundesländern vergeben wird, wird an Jugendliche aus Familien mit Migrationshintergrund in schwieriger finanzieller Situation verliehen. Die Stipendiaten, die eine AHS- oder BHS-Oberstufe besuchen, werden nicht nur materiell unterstützt, sondern auch in Form eines Angebots zahlreicher Workshops und Weiterbildungsmöglichkeiten zur Entwicklung und Förderung.

Die 17-jährige Eliza Agache aus Klement (Bezirk Korneuburg) und die 19-jährige Basma Dallal-Bashi aus Strasshof erzählen im NÖN-Gespräch, welche Ziele sie anstreben, welche Herausforderungen sich ihnen stellen und ob sie sich gut integriert fühlen.

Eliza Agache lebt seit neun Jahren in Österreich, hat hier Verwandte, fühlt sich sehr wohl und „kennt es nicht mehr anders“. Als sie aus Rumänien weggezogen ist, hat sie sich darauf gefreut, „das Unerwartete zu sehen“ und etwas Neues anzufangen. Die aus Syrien stammende Basma Dallal-Bashi ist vor sechs Jahren nach Österreich gekommen. Sie hat ebenfalls Verwandte hier und es gefällt ihr sehr gut.

Basma berichtet von ihren Plänen, die sie in ihrer neuen Heimat hat: „Ich wollte unbedingt studieren, das will ich immer noch.“ Agache, die seit dem Schuljahr 2021/22 bei START-NÖ ist, besucht die BAFEP Mistelbach. Ihre Freizeit möchte die Schülerin vielfältig gestalten, das Lernen steht für sie jedoch an erster Stelle. Dallal-Bashi ist seit dem Schuljahr 2019/20 Teil des START-Vereins und besucht die HTL Mistelbach. Wenn sie nicht gerade in der Schule ist oder lernt, geht sie zum Beispiel gerne in die Musikschule.

Mädchen glänzen durch tolle Leistungen

Die Mädchen, die mittlerweile jeweils Klassenbeste beziehungsweise unter den Top 5 der Klasse sind, wurden beide durch ihre Lehrer auf START aufmerksam gemacht. Eliza, die früher eine nicht ganz so gute Schülerin war, wurde motiviert, mehr aus sich herauszuholen: „Es macht so viel aus, wie sehr Leute motivieren!“ Basma, die von Schwierigkeiten mit dem Deutsch Lernen erzählte und davon, dass ihr die Lehrer anfangs dazu rieten, eine Lehre zu machen, meinte: „Ich habe gesagt: ‚Ich zieh’s durch, ich mach‘ was ich will, es schadet nicht‘“.

Allerdings gibt es auch Herausforderungen: Die deutsche Sprache hören und lesen ist für Eliza Agache kein Problem, beim Verfassen von eigenen Texten gibt es noch ein paar Schwierigkeiten. Basma Dallal-Bashi erklärt, dass vor allem das Schreiben unter Druck bei einer Schularbeit nicht ganz leicht falle. Beide nehmen in verschiedenen Fächern an einem von START organisierten Nachhilfeunterricht teil, der ihnen „extrem weiterhilft“.

Wie sieht es mit der Integration aus? Agache fühlt sich von der Gesellschaft integriert: „Ich bin auch in der Kirche aktiv, fühle mich angenommen, nicht ausgegrenzt, weil ich aus einem anderen Land komme. Die Leute verstehen das.“ Über START habe sie sehr nette Leute kennengelernt, die sie annehmen, so wie sie ist. Die Grundbasis sei bei allen gleich.

„Ich bin dankbar, für solche Hilfen und dafür, dass es sie gibt.“ Auch Ballal-Dashi, die nicht nur beim Roten Kreuz, sondern auch bei den Pfadfindern tätig ist, fühlt sich gut integriert: „Alle Freunde sind nett und nehmen mich so, wie ich bin.“

Mit dem START-Verein haben die Schülerinnen schon einiges erlebt. Agache und Ballal-Dashi berichteten von unterschiedlichen Aktivitäten, an denen man teilnehmen kann, wie zum Beispiel Bildungsseminare und Kurse sowie ein Weihnachtsfest. Laut Basma gibt es „immer Termine, bei denen man neue Sachen lernt“.

Eliza und Basma haben große Pläne für die Zukunft. Eliza: „Ich möchte ein Studium finden, wo ich mich wohlfühle und sagen kann, ich habe die richtige Entscheidung getroffen.“ Außerdem möchte sie aktiver sein und in Wohltätigkeitsorganisationen mitarbeiten: „Ich möchte etwas bewirken und unterstützen, genauso wie ich Unterstützung bekommen habe und immer noch bekomme.“ Basma: „Ich möchte studieren und Menschen helfen, die Hilfe brauchen.“

Keine Nachrichten aus Gänserndorf mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Jetzt abonnieren