Kennzeichnungspflicht für Großküchen: „Stoppt das Gastro-Bashing!“

Seit dem 1. September gibt es eine gesetzliche Kennzeichnungspflicht für Großküchen. Diese hat zur Folge, dass alle Großküchen für Krankenhäuser, Seniorenheime und Co. die Herkunft und den Lieferweg der verwendeten Lebensmittel wie Fleisch, Eier oder Milch kennzeichnen müssen. Auch die Forderung, diese Herkunftskennzeichnungen auch auf die gesamte Gastronomie auszweiten, taucht in letzter Zeit immer wieder auf. Die NÖN hat sich umgehört, wie Gastro-Vertreter aus dem Bezirk über die neue Regelung denken.

Roland Wiesner ist Inhaber von „Die Kantine“ in Groß-Enzersdorf. Er betreibt nicht nur das Schulbuffet im BORG Groß- Enzersdorf, sondern beliefert auch die Volksschulen Groß-Enzersdorf und Oberhausen mit Speisen. Über den gesamten Sommer hinweg hat sich Wiesner auf die gesetzliche Neuerung vorbereitet.

„Ich habe mich mit meinen Lieferanten in Verbindung gesetzt. Gemeinsam haben wir dann die Schritte vorbereitet, um die Vorgaben der Herkunftskennzeichnung bestmöglich zu erfüllen. Planungstechnisch war das alles ein sehr großer Aufwand“, so Wiesner über die Hintergrundprozesse.

Wiesner kann verstehen, warum diese gesetzliche Regelung früher oder später ihren Weg in die Praxis finden musste: „Es ist natürlich nicht unwichtig zu wissen, wo die Lebensmittel denn wirklich herkommen. Um den Kunden diese Transparenz anbieten zu können, müssen wir als Gastronomen aber einen immensen Aufwand betreiben. In Kombination mit der unzureichenden Unterstützung der Wirtschaftskammer bin ich der Meinung, dass die praktische Umsetzung wohl nicht ganz durch

Gesetz fordert viele bürokratische Vorschriften

Wiesner nennt ein konkretes Beispiel: „Wenn ich gekochtes Rindfleisch auf der Speisekarte habe, bestelle ich bis zu 40 Kilo Rindfleisch beim Händler. Von der Ware kann dann beispielsweise ein Teil aus Österreich, ein Teil aus Deutschland und ein Teil aus Tschechien kommen. Laut Gesetz müsste ich nun beim Verkauf immer ganz genau angeben, aus welchem Herkunftsland wie viel Prozent des Fleisches einer Portion kommen.“

Weiters stellt sich Wiesner die Frage, wer bei unverschuldeter falscher Herkunftsangabe die Haftung trägt. „Was ist, wenn ich eine Packung Eier aus Österreich verkoche, bei der aber ein einziges Ei unwissentlich aus Deutschland stammt? Muss ich in dem Fall bereits mit dem Schlimmsten rechnen?“

Alles in allem ist Wiesner ein Freund der Idee: „Jeder möchte wissen, woher sein Essen herkommt. Leider hinterlässt die strenge Bürokratie aber einen fahlen Beigeschmack.“

„Gastronomie muss verschont bleiben!“

Dominic Hitter ist nicht nur Inhaber der Pizzeria Domani in Strasshof, er ist auch Bezirksvertrauensperson der Gastronomie und steht regelmäßig mit der Wirtschaftskammer im Austausch.

Hitter hofft, dass die Situation so bleibt, wie sie aktuell ist: „Die Großküchen haben oft schon Wochen im Voraus fixe Menüpläne, die können diese Kennzeichnungspflicht vielleicht mit Ach und Krach noch stemmen. Für die klassische Gastronomie wäre diese jedoch eine Hiobsbotschaft. “ Auch Hitter bemängelt die praktische Umsetzbarkeit der neuen Regelung: „ Eine Ausweitung auf die Gastro wäre für uns alle ein Riesenproblem. Vor allem kleine Betriebe hätten einen unglaublichen Mehraufwand, der im Grunde nicht stemmbar ist.“ Und weiter: „Die Gastronomie hatte in den vergangenen Jahren bereits genug zu kämpfen. Ich verstehe nicht, was wir nicht noch alles tun müssen, damit das Gastro-Bashing endlich gestoppt wird.“

Prinzipiell hat Hitter jedoch kein Problem mit der Herkunftskennzeichnung: „In der Theorie ist das ja eine tolle Sache, auch ich will natürlich wissen, wo die Lebensmittel herkommen, die ich konsumiere. Fakt ist aber, dass man den Gastronomen das Leben mit dieser Richtlinie noch schwerer macht, als es ist. Wenn jemand diese Regelungen freiwillig umsetzen will, wird ihm niemand Steine in den Weg legen.“