Strom statt Diesel: E-Bus-Flotte aus Taufe gehoben

Ein innovatives Vorzeigeprojekt, das es so in Österreich noch kein zweites Mal gibt, wurde in der Vorwoche in Gänserndorf aus der Taufe gehoben: Auf zwei überregionalen Buslinien im südlichen Weinviertel werden ab spätestens Ende September ausschließlich Elektro-Busse die Fahrgäste chauffieren. Konkret geht es um die Linien 535 – von Mistelbach über Schönkirchen nach Gänserndorf – und 530 – von Gänserndorf über Raggendorf nach Wolkersdorf.

„Wir stehen in der Region für nachhaltige Mobilität“, ist Gänserndorfs Bürgermeister René Lobner stolz, dass das Südliche Weinviertel aufgrund der Routenführung auserwählt wurde, um dieses „innovative Vorzeigeprojekt“, wie Mobilitätslandesrat Ludwig Schleritzko es bezeichnete, zu realisieren. Die Strecke Gänserndorf-Mistelbach wird im Stundentakt befahren; Gänserndorf-Wolkersdorf sogar im Halbstundentakt. Laut VOR-Geschäftsführer Wolfgang Schroll hat sich die Zahl der Fahrgäste auf diesen Strecken seit 2019 verdoppelt.

„Mutiges und innovatives Verkehrsprojekt“

„Es ist uns wichtig, in einer stark wachsenden Region, ein auf die Lebensrealität maßgeschneidertes Angebot zu machen“, betont Schleritzko bei der Präsentation der E-Bus-Flotte im Gänserndorfer Rathaus.

Schroll lobte, dass das Land NÖ großen Mut bewiesen haben, dieses Projekt gemeinsam mit dem VOR in Auftrag zu geben. Die Sensation und gleichzeitig die große Herausforderung dieses Vorhabens, ein komplettes Busnetz von Diesel- auf Elektro-Antrieb umzustellen: Die E-Busse müssen im laufenden Betrieb geladen werden.

Das macht ein Pantograf möglich. Dort werden die Fahrzeuge rasch mit Strom versorgt. Der Pantograf ist in der Protteser Straße angesiedelt. Dort herrscht derzeit Baustellenbetrieb, da Zgonc und Fetter gleichzeitig bauen. Darum musste dafür gesorgt werden, „dass die Schnellladestation trotzdem anzufahren ist“, sagt Stadtchef Lobner, der sich freut, dass auch diese Aufgabe gemeistert wurde.

