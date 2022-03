Teuerung trifft Bäckereien: Ist der Ofen bald aus?

Werbung

Die Preise für Energie klettern in ungeahnte Höhen. Strom, Gas und Treibstoffe wurden bereits empfindlich teurer, ein Ende der Erhöhungen ist nicht in Sicht. Damit steigen allerdings ebenso die Kosten für andere Produkte, auch wenn deren Preiserhöhung derzeit noch nicht so deutlich wahrgenommen wird. Unser „täglich Brot“ wird künftig wohl empfindlich teurer werden.

Gleich mit mehreren Herausforderungen ist die Bäckerei Geier mit ihrem Sitz in Strasshof konfrontiert. Chef Gerald Geier: „Die Stromkosten sind um das 2,5-Fache gestiegen. Für heuer sind wir durch unseren Jahresvertrag noch abgesichert. Was wird aber nachher sein?“ Dazu kommen gestiegene Kosten bei der Auslieferung zu den Filialen durch die hohen Spritpreise. „Unsere Zulieferer verlangen schon Treibstoffzuschläge“, berichtet Geier.

Ein Friseur ist kein Großabnehmer. Die steigenden Preise sind dennoch zu spüren.“

Doris Strobl, Friseurin aus Kollnbrunn

Was die breite Öffentlichkeit nicht weiß – fast alle Bäckereien in Österreich arbeiten mit gasbetriebenen Backöfen. „Eine Umstellung ist kurzfristig nicht zu bewerkstelligen“, so Geier. Sollte es bei Gas zu Engpässen oder gar Lieferausfällen kommen, „ist der Ofen aus“ – und zwar buchstäblich.

Am Sonntag informierte die Bundesregierung über die neuen Maßnahmen zur Entlastung der Haushalte und der Wirtschaft. So sollen Erdgas- und Elektrizitätsabgaben um 90 Prozent gesenkt werden, was aber nicht heißt, dass die Rechnung bei den Betroffenen im selben Anteil sinkt.

Doris Strobl aus Kollnbrunn hat ihren Friseursalon im eigenen Haus: „Ein Friseur ist kein Großabnehmer. Die steigenden Preise sind dennoch zu spüren. Wir decken einen Teil des Bedarfes aus unserer Photovoltaik-Anlage und planen, diese zu erweitern. Uns wurde aber gesagt, dass der Fördertopf für das erste Quartal leer ist, und es gibt auch Probleme mit der Lieferung von Material.“

Gemeinde Auersthal setzt auf Photovoltaik-Anlagen

In Auersthal wurden in den vergangenen Jahren Photovoltaik-Anlagen am Gemeindeamt, Bauhof, Kindergarten und Wasserwerk installiert. „Die notwendige Energie für die Trinkwasserpumpe kann damit zu einem wesentlichen Teil selbst produziert werden“, weiß ÖVP-Bürgermeister Erich Hofer.

Die Anlage soll erweitert werden, eventuell kommt noch ein Speicher dazu. Angedacht ist auch die Gründung einer Energiegemeinschaft. „Es gibt hier noch einige offene rechtliche Fragen. Das ist eine sehr komplexe Sache“, so Hofer.

Reinhard Kosik von der Arbeiterkammer Gänserndorf wird schon seit einiger Zeit mit Anfragen zum Thema Kündigung des Energieliefervertrages konfrontiert. „Auch ich war betroffen. Die Kollegen vom Konsumentenschutz teilten mir mit, dass dies leider rechtens war. Es gab zwar einen neuen Vertrag, allerdings mit deutlich höheren Kosten.“

Er weist in diesem Zusammenhang auf den 200-Euro-Energiebonus der Arbeiterkammer hin. Nähere Informationen dazu erteilt die AK. Kosik weiter: „Man muss sich schon anschauen, warum die Preise derartig in die Höhe gegangen sind. Es ist zu befürchten, dass sich hier einige eine goldene Nase verdienen.“

Nimmt eigentlich schon die Armutsrate im Bezirk zu? Wolfgang Antos, Geschäftsführer des Roten Kreuzes Gänserndorf: „Derzeit bemerken wir noch keinen Anstieg der Klienten der Tafel Österreich. Das kommt allerdings meist zeitverzögert. Wir erwarten in den nächsten Wochen schon eine verstärkte Nachfrage.“

Keine Nachrichten aus Gänserndorf mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.