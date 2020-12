Lockdown I und II, Betretungsverbote für einzelne Branchen – die Corona-Pandemie hat massive Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt. Andererseits werden zunehmend Fachkräfte gesucht. Das Arbeitsmarktservice hat daher ein Qualifizierungspaket geschnürt. Die NÖN sprach mit AMS-Gänserndorf-Geschäftsstellenleiter Georg Grund-Groiss über die Initiative und die Situation im Bezirk.

„Der Anstieg der Jobsuchenden Ende November beträgt 958 Personen und liegt damit 24,5 % über dem Wert des Vorjahres. Insgesamt sind 4.870 Personen arbeitslos vorgemerkt“, berichtet Grund-Groiss. Dennoch gibt es Positives zu vermelden: „Trotz Coronakrise ist es heuer mehr Jobsuchenden aus dem Bezirk Gänserndorf gelungen, ihre Arbeitslosigkeit mit einer Arbeitsaufnahme zu beenden. So werden hochgerechnet auf das Gesamtjahr von Jänner bis Dezember 2020 etwa 5.600 beim AMS Gänserndorf vorgemerkte Jobsuchende einen passenden Arbeitsplatz gefunden haben. Gegenüber dem Vorjahr entspricht dies einer Steigerung von gut 10 %.“

Die Qualifizierungsoffensive des AMS bietet Personen, für die ein rascher Wiedereinstieg in den Arbeitsmarkt nicht möglich ist, ein zukunftsweisendes Angebot. Grund-Groiss informiert: „Das Kursangebot im Bereich Umwelt und Technik wurde erheblich ausgebaut. So besteht in den Ausbildungszentren des AMS NÖ nun die Möglichkeit, neue Lehrausbildungen für Klima- und Prozesstechnik zu absolvieren. Für Höherqualifizierungen stehen neben weiterführenden Ausbildungen in Umwelttechnik zusätzlich Qualifizierungsangebote für Industrierobotik und Netzwerktechnik bereit.“

Im Bezirk ist die Weinviertel- Technik-Akademie bei der Arbeitsmarktausbildung ein wichtiger Player. Das Angebot reicht von Maschinenbautechnik, Anlagen- und Betriebs- und Gebäudetechnik bis hin zu Kursen für Schweißen, Drehen und Fräsen. Ein wichtiger Schritt, wie ein Blick auf die Statistik zeigt: Der Bedarf an Metallfachkräften stieg um 18 gegenüber dem Vorjahr.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt bei den Jugendlichen. Das Programm „Job.Start“ ermöglicht die geförderte Arbeitskräfteüberlassung von jungen Leuten mit einer fertigen Berufsausbildung, aber noch ohne viel einschlägige Berufspraxis. Die überbetriebliche Lehrausbildung war noch nie so wichtig wie jetzt in der Krise: Wer zunächst keine Lehrstelle in einem Betrieb findet oder noch an seiner Lehrfähigkeit arbeiten muss, bekommt vom AMS eine garantierte Ausbildungschance. Ein innovatives Programm für besonders arbeitsmarktferne Jugendliche ist gerade in Arbeit.

„Wir setzen im nächsten Jahr ganz stark auf individuelle Ausbildungen, die möglichst der Nachfrage regionaler Unternehmen entsprechen“, legt Grund-Groiss Augenmerk auf Beschäftigung im Bezirk. Andererseits pendeln rund 60 Prozent der Erwerbstätigen aus dem Bezirk aus. Beschäftigungschancen, zum Beispiel in Pflegeberufen, in Wien hat Grund-Groiss daher im Blick. Bei den Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen wird den Kompetenzen und Präferenzen so weit als möglich entgegengekommen. „Wichtig ist, dass die gewünschte Ausbildung die Chancen auf eine neue Beschäftigung erhöht und in die gemeinsam erarbeitete Arbeitssuchstrategie passt“, sagt Grund-Groiss.

Auf der Weiterbildungsdatenbank des AMS finden interessierte Jobsuchende nähere Informationen zu den Angeboten in der Region. Bei Fragen oder konkreten Ausbildungswünschen stehen die AMS-Berater gerne zur Verfügung.