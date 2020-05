Eine Überraschung erlebte FF-Kommandant Leopold Brandstetter jun. am Morgen des 1. Mai, als er die Fahne hissen wollte. Unbekannte Patrioten hatten in einer Nacht- und Nebelaktion einen „Maibaum“ in einem großen Betonschirmständer vor das Feuerwehrhaus gestellt. Auf der Tafel daran steht: „Ein Hoch allen Ober7brunnern! Xund bleim!“

Das traditionelle Maibaum-Aufstellen ist heuer in Österreich verboten. Ein generelles Maibaum-Verbot gibt es in Österreich in der Coronakrise nicht. Dennoch gestalteten sich die Veranstaltungen völlig anders, als man es von der Tradition kennt. So durften Maibäume nicht mit Publikum aufgestellt werden, auch nicht von der Feuerwehr, heißt es in einer Aussendung der Regierung. Das würde eine öffentliche Veranstaltung darstellen – und solche sind verboten.

Erlaubt war es allerdings, den Maibaum durch Firmen und ohne Publikum aufstellen zu lassen. Dazu sind eine Spezialfirma oder ein Aufstellen durch Gemeindebedienstete im Rahmen ihrer beruflichen Tätigkeit notwendig, so die Regierung. Zuschauen durfte also niemand und die Arbeiter mussten einen Sicherheitsabstand von mindestens einem Meter einhalten.

Auch in anderen Orten wurden Maibäume aufgestellt, darunter in Engelhartstetten: Dort wurde der Baum aber nicht bewacht und prompt von Unbekannten angesägt. Für Abhilfe war schnell gesorgt, der beschädigte Stamm wurde am nächsten Tag ausgetauscht. An einer Tafel darauf steht geschrieben: „Trotz Zeitn mit Obstand hoidn und Klopapier auf Loga legn, steh‘ i a heia do, denn da Brauch soi hoch lebn!“