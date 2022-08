Umrüstung auf LED: Bezirk schwimmt mit dem Strom

Werbung

In Zeiten der Energiekrise stellt die Einsparung von Strom ein immer bedeutenderes Thema dar. Vor allem die Umstellung von Glühbirnen auf LED-Leuchtmittel erweist sich als effektiver Schritt. Die NÖN bringt Licht ins Dunkel, inwiefern die Gemeinden des Bezirks den Umstieg bereits stemmen konnten.

Gänserndorf. Die Straßenbeleuchtung in der Bezirkshauptstadt ist bereits fast zur Gänze auf LED-Leuchtmittel umgestellt. Als im Rathaus umgebaut wurde, wurde auch auf diese Leuchtmittel gesetzt. Neue öffentliche Gebäude werden ebenfalls mit LED-Lampen ausgerüstet. „Wir haben Gott sei Dank im Vorfeld – noch ohne zu wissen, dass eine Krise auf uns zukommt – umgestellt“, ist Bürgermeister René Lobner froh.

Das machte sich auch im Gänserndorfer Budget bemerkbar, hier spricht Lobner von massiven Einsparungen. Dennoch werde man nicht umhinkommen, noch effizienter zu beleuchten. „Man wird sich überlegen müssen, wie lang es sinnvoll ist, etwas zu beleuchten.“ Hier denkt der Stadtchef etwa an Notbeleuchtungen, die die ganze Nacht über strahlen, obwohl sich niemand in Schulen und Co. aufhält.

Obersiebenbrunn. Die Obersiebenbrunner konnten bereits etwa ein Viertel der gesamten Ortsbeleuchtung auf LED umstellen. In Zukunft möchte man diese Quote laut Bürgermeister Walter Seehofer definitiv erhöhen: „Wir haben bereits Angebote für die Erneuerung weiterer Lichtquellen eingeholt. Da wir aber natürlich auch von der Auftragslage der Firmen abhängig sind, wird sich erst zeigen, ob wir auch noch in diesem Jahr weitere Umrüstungen durchführen werden.“

Untersiebenbrunn. In Untersiebenbrunn hat man bereits Ende 2020 damit begonnen, die gesamte Ortsbeleuchtung auf LED umzustellen. „Bis spätestens Mitte 2023 möchten wir dieses Projekt abschließen. Dies wird unsere Energiekosten nahezu halbieren“, gibt Bürgermeisterin Dagmar Zier Einblick in die finanziellen Aspekte des Lichtquellenumstiegs. Vor allem die Tatsache, dass man auf allen gemeindeeigenen Gebäuden Photovoltaik-Anlagen errichten konnte, stelle für Zier einen Meilenstein in puncto Energiesparen dar.

Leopoldsdorf. Die Marktgemeinde Leopoldsdorf stellte ihre gesamte Straßenbeleuchtung vor etwa 15 Jahren auf Energiesparlampen um. „Die neuesten Durchrechnungen der EVN haben ergeben, dass der weitere Umstellungsschritt von Energiesparlampen zu LED unserer Gemeinde eine maximale Energie-Ersparnis von 15 bis 20 Prozent einbringen würde. Aufgrund dessen haben wir uns dazu entschieden, nicht aktiv auf die Umrüstung zu drängen“, legt Bürgermeister Clemens Nagel die Pläne der Gemeinde offen. Stattdessen wolle man künftig jeden neuen bzw. defekten Leuchtkörper durch LED ersetzen.

Angern. „Von 1.000 Lichtpunkten haben wir bereits 650 auf LED-Beleuchtung umgestellt. Die restlichen Lampen sollen heuer noch umgebaut werden. Allein durch die Umrüstung erwarten wir uns eine Senkung der Stromkosten um 35 bis 40 Prozent“, so Bürgermeister Robert Meißl. Auch in anderen Bereichen habe die Gemeinde eine Vorreiterrolle inne: Die Kindergärten und einige weitere öffentliche Gebäude sind mit Photovoltaik-Anlagen ausgestattet. Geheizt werde mit Pellets und auch Luftwärmepumpen kämen zum Einsatz. „Wir haben bereits vor acht Jahren mit diesen Maßnahmen begonnen. In den Gebäuden der Gemeinde gibt es weder Öl noch Gas“, unterstreicht Meißl.

Groß-Enzersdorf. In Groß-Enzersdorf konnte man bereits jeden der rund 2.800 Lichtpunkte auf LED umrüsten. „Die Ersparnisse in den Bereichen des Verbrauchs und der Wartung sind für unsere Stadtgemeinde deutlich spürbar. Da wir dieses Großprojekt nun endlich abschließen konnten, prüfen wir aktuell weitere effiziente Sparmaßnahmen“, spricht Bürgermeisterin Monika Obereigner-Sivec über die weiteren Pläne der Gemeinde.

