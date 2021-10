Unfallgefahr: Rissiger Asphalt und zu hohes Gras

„Sind die Landesstraßen im Bezirk überall gleich viel wert?“, fragt sich ein Ollersdorfer (Name der Redaktion bekannt) seit geraumer Zeit. Er gibt sich gleich selbst die Antwort: „Ich glaube nicht. Denn auf unserem Gemeindegebiet werden die Landesstraßen seit Jahren – besser gesagt seit Jahrzehnten – nicht gepflegt!“

Besonders für Radfahrer gefährlich

Der Straßenbelag sei an den meisten Stellen völlig desolat. Das Befahren der Straßen sei nicht nur für Autofahrer, sondern vor allem für Radfahrer äußerst gefährlich. „Dazu kommt noch, dass seit Wochen auch das Gras neben den Freilandstraßen nicht mehr gemäht wird“, ärgert sich der Ollersdorfer.

Das sei nicht nur optisch unansehnlich, sondern auch für den Straßenverkehr mehr als gefährlich: „Der Wildwechsel, der jetzt im Herbst wieder häufiger auftritt, kann nicht rechtzeitig erkannt werden.“

Weniger mähen für mehr Artenvielfalt

Anton Maritschnig, Leiter der Gänserndorfer Straßenmeisterei, kann die Aufregung nicht nachvollziehen: „So viel Geld wie in den letzten beiden Jahren wurde im Bezirk noch nie investiert. Alle Landesstraßen gleichzeitig zu sanieren, geht einfach nicht. Da bitten wir um Geduld.“

Auch Ollersdorf komme an die Reihe. Und was ist mit dem hohen Gras? Maritschnig: „Das stimmt. Wir mähen nicht mehr so oft wie früher – wegen der Biodiversität (biologische Vielfalt, Anm.).“ In den kommenden Wochen sollen aber die Rasenmäher auffahren, verspricht der Straßenmeister.