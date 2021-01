Dass Richter Helmut Neumar den 24-jährigen Angeklagten am Landesgericht Korneuburg mit Samthandschuhen angefasst hätte, kann man nicht behaupten. Viel eher war es eine „Tour de Force“ für den jungen Installateur. Die Vorwürfe von Staatsanwalt Matthias Neunteufel waren massiv: Der Beschuldigte hatte zwei jungen Frauen (16 und 18 Jahre) in verschiedenen sozialen Netzwerken im August 2020 mehrfach mit Vergewaltigung gedroht und ihnen Geld für Sex angeboten.

Die entsprechenden Nachrichten der Chatverläufe, die dem Gericht vorlagen, ließen an Eindeutigkeit nichts zu wünschen übrig und „wenig Spielraum für Diskussion“, so Neumar. Sein Handeln erklärte der 24-Jährige so: „Weil ich keine Antwort bekommen hab, hab ich’s mit Druck probiert, damit sie antwortet.“ Das Ganze habe ihn provoziert. „Haben Sie Angst vor Zurückweisung?“, fragte ihn der Richter ganz direkt. Die Antwort fiel wenig befriedigend aus, sodass Neumar ernsthaft fragte: „Sind Sie ein potenzieller Vergewaltiger?“

Neunteufel interessierte das Sozialverhalten des Beschuldigten „im echten Leben“ und er wollte von ihm wissen, wie er mit Ablehnung umgehe, wenn er in einem Lokal eine Frau anspricht. „Real sehe ich, wie sie reagiert. Im Netz ist sie fremd.“ Der Staatsanwalt versuchte, dem Angeklagten in eindringlichen Worten klarzumachen, dass er – wenn auch im virtuellen Raum – die Frauen sehr real in Angst versetzt habe. Das Urteil lautete schließlich auf zehn Monate, davon fünf Monate bedingt und fünf in Form einer unbedingten Geldstrafe von 7.500 Euro.