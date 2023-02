Videoserie für Kinder: Mit „CODY21“ zur digitalen Kompetenz

Der digitalen Grundbildung in der Volksschule hat sich „Acodemy“, eine private Programmierschule für Kinder, mit der Videoserie „CODY21“ angenommen.

Die OMV Austria in Gänserndorf unterstützt das Projekt, sodass die Volksschulen in allen Erdölgemeinden im Bezirk Zugang der interaktiven Lernserie haben. Eine davon ist die Volksschule Gänserndorf-Süd, wo „CODY 21“ bereits in den Sachkundeunterricht aufgenommen wurde. „CODY21“ ist eine 16 Folgen umfassende Videoserie. Altersgerecht wird damit anschaulich digitale Grundbildung vermittelt. Durch die Serie führen die beiden Moderatoren Isabella und Alex und veranschaulichen anhand von Beispielen komplexe Begriffe.

Komplexe Sachverhalte werden einfach erklärt

Themen sind die Funktionsweise eines Computers oder auch Verhalten im Internet. So wird die Funktionsweise eines Algorithmus mit einem Tanz aus mehreren Schritten erklärt. „CODY 21“ ist auf aktives Mitmachen der Schüler ausgelegt. Jede Folge beinhaltet Aufgaben, die in der Klasse gelöst werden. Die Folgen sind systematisch aufgebaut und können bei Bedarf jederzeit wiederholt werden.

Die Leiterin der Volksschule Gänserndorf-Süd, Sonja Lobner, meint dazu: „Die Resonanz der Lehrer ist sehr positiv. Die CODY-Stunden gefallen den Kindern gut. Zum Thema digitale Bildung gab es bisher im schulischen Bereich keine Unterlagen und wir haben nicht für alle Kinder geeignete Computer.“ Zum Einsatz kommt die Serie und der 3. und 4. Klasse. Für ÖVP-Bürgermeister René Lobner hat die digitale Bildung der Kinder einen hohen Stellenwert: „Es wird dabei Sensibilität im Umgang mit den digitalen Medien geschaffen.“

Karina Berthold von der OMV AG ergänzt: „Wir waren von ,CODY21‘ begeistert. Die Digitalisierung ist ein wichtiges Thema, es geht in keinem Bereich mehr ohne.“ Der Geschäftsführer der OMV Austria AG in Gänserndorf, Wilhelm Sackmaier, führt aus: „Wir freuen uns, dieses Projekt unterstützen zu dürfen, das digitales Basiswissen vermittelt und zusätzlich die Pädagogen bei der Medienbildung unterstützt.“

„Acodemy“ ist eine Kinderprogrammierschule in Wien und veranstaltet regelmäßig Feriencamps. Anna Relle, Geschäftsführerin und eine der Gründerinnen, informiert über die Hintergründe: „Für die CODY21-Serie bilden die K12-Computer-Science- Standards, die Digicomp4 und die DigComp 2.2 AT den wissenschaftlichen Hintergrund. Jedes Kind verdient es, gut auf die Zukunft vorbereitet zu werden.“

Zur Information: „Acodemy“ war im Jahr 2020 Gesamtsieger des „Innovation Award“ und trägt überdies das Gütesiegel „Familie Digital Kompetent“.

