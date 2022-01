Viertes Corona-Semester: „Ein Hauch von Normalität“

Testen und Maskenpflicht oder halt auch nicht – seit vier Semestern beherrscht Covid-19 den Schulalltag. Die Pandemie erfordert ein Höchstmaß an Flexibilität. Die NÖN sprach mit Direktoren und Schülern über ihre Erfahrungen. In einem ist man sich einig: Präsenzunterricht ist allen Hürden zum Trotz vorzuziehen. „Ein Hauch von Normalität“, wie es Gänserndorfs HAK/HASCH-Direktor Christoph Jank ausdrückt.

Die guten Nachrichten zuerst: „Die Schulgemeinschaft ist näher zusammengerückt“, so Andreas Breitegger, Direktor des BORG in Deutsch-Wagram. Auch Direktor Werner Seltenhammer von der Landesberufsschule Zistersdorf findet Positives: „Ich sehe diese belastende Zeit als Lernzeit. Nichts ist umsonst. Wir haben in kurzer Zeit gelernt, mit neuen Werkzeugen wie Distance-Learning oder Videokonferenzen umzugehen. Die Zusammenarbeit von Betrieben, Eltern und Schule hat sehr gut funktioniert.“

Für Breitegger haben die schulischen Leistungen stark nachgelassen. Der Lernfluss sei durch die Distance-Learning-Phase, den Verzicht auf Leistungsfeststellung und die Reduktion der Schularbeit empfindlich gestört. „Die Pandemie-bedingte Regelung, mit einem ,Nicht genügend‘ automatisch aufzusteigen, hatte schwerwiegende Folgen“, führt Breitegger aus.

Schüler traten nicht zur Wiederholungsprüfung an

So mancher Schüler trat nicht zur Wiederholungsprüfung an oder hat die Fördermöglichkeiten nicht genützt. Defizite, die das Fortkommen in der nächsten Klasse erschweren. Das Anforderungsniveau sei aber gleichgeblieben. Schulsprecherin Livia Reidinger vom BORG sieht das differenzierter: „Es gibt Schüler, die sich leichter getan und die Noten teilweise sogar verbessert haben. Andere wiederum hatten große Probleme und haben sich auch verschlechtert.“

Jank sieht als Folge der Lockdowns mit Schulschließungen einen erheblichen Mangel in der Problemlösungskompetenz. Der Lernstoff konnte durchgebracht werden, allerdings: „Es liegt wie so oft an den Einzelnen, die angebotenen Fördermöglichkeiten zu nutzen.“

Genoss Distance-Learning am Anfang eine gewisse Attraktivität, war den Schüler aber schnell klar, dass Präsenzunterricht wesentlich effektiver und pädagogisch zielführender ist. Derzeit kommen nur einzelne Schüler den Unterricht von zu Hause aus nach.

Für Seltenhammer ist schon aufgrund der Schulausrichtung das Lernen in der Schule die erste Wahl: „Laborunterricht und Werkstätten-Übungen haben während der Schulschließung gelitten. Aber auch bei den theoretischen Gegenständen fehlte die so wichtige Interaktion zwischen Lehrer und Schüler.“

Unisono sind die Antworten bezüglich Zunahme der psychischen Belastung der Schüler. Direktorin Eva Zillinger vom Konrad-Lorenz-Gymnasium in Gänserndorf: „Wir beobachten vermehrt Motivationslosigkeit, eine stark eingeschränkte Fähigkeit sich aufzuraffen und das Gefühl von Gleichgültigkeit.“ Auch komme es zu aggressiven Verhaltensweisen und verbalen Entgleisungen. Ein vom Elternverein finanzierter Sozialarbeiter, vier Vertrauenslehrer, eine Schulpsychologin und ein Jugendcoach stehen zur Verfügung. „Manche schaffen nicht mal die Kontaktaufnahme“, so Zillinger.

Mit ihren Beobachtungen ist sie nicht allein. Ähnliches ist auch vom BORG und der HAK/HASCH zu hören. „Wir müssen den Schülern bei der Bewältigung dieser Auswirkungen helfen. Wir bieten mit der Schulsozialarbeit ein effektives Werkzeug an, das wir selbst finanzieren müssen. Finanzielle Unterstützung gibt es keine.“ Mehr Unterstützung seitens des Bildungsministeriums wünscht sich auch Reidinger: „Ich glaube, wir alle fühlen uns ein wenig allein gelassen.“

Dennoch ist allen Aussagen eines gemeinsam und das ist zum Abschluss wieder eine gute Nachricht. „Am Ende des Tages bin ich überzeugt, dass die Zusammenarbeit der Schulgemeinschaft ein entscheidender Faktor ist“, so Jank abschließend. Und Zillinger fügt hinzu: „Alle arbeiten intensiv zusammen und geben ihr Bestes – so werden wir gemeinsam diese Krise meistern.“

