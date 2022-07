Von hier aus verließ Karl I. Österreich

Werbung

Mit der ersten urkundlichen Erwähnung als „Fruhmanaha“ 1025 ist Pframa die zweitälteste Marchfeldgemeinde. Es folgten 1083 „Wizilinesdorf“ (heute Witzelsdorf), 1180 „Ekkartsovve“ (heute Eckartsau), 1233 „Chophstetten“ (heute Kopfstetten) und schließlich 1351 Wograin (heute Wagram an der Donau). Seit 1971 sind die fünf Orte zur heutigen Großgemeinde Eckartsau zusammengefasst. 1980 erfolgte die Verleihung des Marktwappens.

Die Marktgemeinde Eckartsau, auch „Perle des Marchfeldes“ genannt, ist weithin bekannt durch das kaiserliche Jagdschloss Eckartsau. Der barocke Bau, dessen Anfänge auf eine Wasserburg aus dem 12. Jahrhundert zurückgehen, ist allerdings auch von Bedeutung für das heutige Österreich. Der letzte Kaiser der Donaumonarchie, Kaiser Karl I., verzichtete dort im November 1918 auf die Regierungsgeschäfte in Österreich und Ungarn. Einige Monate später reiste die kaiserliche Familie vom Bahnhof Kopfstetten aus ins Schweizer Exil.

Während des Nationalsozialismus Reichsjagdgebiet, ist das Schloss nach 1945 Sitz des Sowjetischen Kommandantur. Zwei Jahre später geht es in den Besitz der Österreichischen Bundesforste über, die das Schloss der Öffentlichkeit zugänglich machen. Heute ist das Schloss Informationsstelle des 1996 gegründeten Nationalparks Donau-Auen und kann mit Führungen besichtigt werden. Im Park des Schlosses finden sich rund 108 verschiedenen Baumarten. Zu alten Bäumen kamen neue dazu. Rund 400 der Schattenspender werden jährlich gesetzt. 2021 bekam die alte Kaiserlinde im Zuge der Neugestaltung des Marktplatzes in Eckartsau Zuwachs von 13 Silberlinden. Die „Obere Allee“ in Eckartsau führt in direkter Achse vom Schloss in die Wiener Hofburg und ist gesäumt von einer denkmalgeschützten vierreihigen Lindenallee.

Einen wesentlichen Teil der Gemeindefläche von knapp 50 Quadratkilometern nimmt der Nationalpark Donau-Auen ein. Der Marchfeldschutzdamm, bereits Anfang des 20. Jahrhunderts zum Schutz der Orte errichtet, erfuhr in den Jahren 2018 bis 2021 eine umfangreiche Sanierung. Damit einher ging das Attraktiveren des internationalen Radweges „Eurovelo 6“. Gut Radeln lässt es sich ebenfalls am erst 2019 eröffneten „Kaiserradweg“ entlang der Landesbahntrasse.

Friedhof, Wallfahrtskirche und Sonnenkraftwerk

Bis in die 1970er-Jahre wurden am „Friedhof der Namenlosen“ die von der Donau freigegebenen Toten im Fasangarten bestattet. Später geriet dieser Ort in Vergessenheit. In Erinnerung an diese Schicksale wurde im Jahre 2003 eine Gedenkstätte von Bürgern der Marktgemeinde gestaltet.

Die höchste Erhebung im südlichen Marchfeld ist der Kirchenberg in Kopfstetten mit der Wallfahrtskirche „Maria Schutz“. Wallfahrten finden am Pfingstmontag statt, dabei werden auch Kfz und landwirtschaftliche Maschinen gesegnet. Die Inschrift eines bei Bauarbeiten 1966 gefundenen römischen Altarsteines deutet bereits auf ein Quellheiligtum hin.

Mit dem „Sonnenkraftwerk Eckartsau I & II“ mit einer Gesamtleistung von rund 260 kWp wird nachhaltige Energie erzeugt. Die Anlage wurde mittels Bürgerbeteiligungsverfahren errichtet.

