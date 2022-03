Von Zucker-Hochburg zur Einkaufsgemeinde

Die Gemeinde Hohenau im 3-Ländereck war bis 1945 die größte Marktgemeinde im Bezirk. Die Zuckerfabrik und die strategische Lage an der Nordbahn prägten eine industrielle Ausrichtung des Ortes. Heute vollzieht sich eine Wandlung hin zur Wohn- und Einkaufsgemeinde. Menschen mit 24 verschiedenen Nationalitäten haben ihren Wohnsitz in der Gemeinde.

Gegründet wurde die Zuckerfabrik 1867 von den Brüdern Strakosch aus Brünn. Die Familie war nicht nur Arbeitgeber, sondern stellte mit Julius und Felix Strakosch auch zwei Bürgermeister. Eine Stiftung zum Bau von Gemeindeamt und Bürgerschule, der Bau von Arbeiterwohnungen und das Werkskasino für die Belegschaft mit Festsaal und Werkskantine zeugen zudem von sozialem Engagement.

Ironischerweise gab es bei der letzten Rübenkampagne 2005 mit 13.635 Tonnen die größte je erreichte Tagesverarbeitung in Österreich. 2006 schloss die Fabrik ihre Tore. Die ehemaligen Absatzbecken sind heute von Vögeln besiedelt. Die daraus resultierende Forschungsstation ist einzigartig und international vernetzt.

Zwei Brücken führten über die March und die Thaya, wobei Erstere schon 1923 einen Eisstoß zum Opfer fiel. Die Thayabrücke wurde 1945 zerstört. Es sollte 60 Jahre dauern, bis 2005 wieder eine fixe Brücke die Verkehrsfreigabe erhielt, obwohl schon 1995 bei einer Volksbefragung 71 % für einen ständigen Grenzübergang stimmten.

Ab 1990 ermöglichte eine Pontonbrücke die Marchquerung. Zum großen Fest der Begegnung mit dem Nachbarn im Dezember 1989 musste der damalige Bürgermeister Manfred Gaida noch mit der Zille übersetzen. Seine Sorge, dass nur wenige kommen würden, war gänzlich unbegründet.

Eine Besonderheit ist der Glockenturm. Seine Ursprünge werden um 1600 vermutet. Er stand ursprünglich im Zentrum, das Glockengeläut warnte bei Feuer oder Gefahr. 1968 übersiedelte der Turm an seinem heutigen Standort auf der Höhe Hauptstraße 124. Dreimal täglich ertönt durch das von Karl Bauer geschaffenen Glockenspiel das Hohenauer Heimatlied.

Ort brachte auch viele Promis hervor

Eine ganze Reihe von bekannten Persönlichkeiten stammen aus Hohenau. Franz Popp (1891-1981) war Bürgermeister, von 1956 bis 1960 Landesparteivorsitzender der SPÖ und 15 Jahre bis 1960 Landeshauptmann-Stellvertreter. Mit Emil Kuntner (1902 – 1999) war ein weiterer Bürgermeister für die SPÖ Landtagsabgeordneter und Landesrat. Herbert Nowohradsky (ÖVP) war lange Jahre Bürgermeister von Palterndorf-Dobermannsdorf, später Abgeordneter und Präsident des Landtags und fungiert heute als Obmann der NÖ Senioren.

Der Sänger Günter „Mo“ Mokesch, geboren und aufgewachsen in Hohenau, ist Sänger, Komponist und Musikproduzent und landete mit „Send Me Roses“ einen Nummer-1- Hit. Der Theater- und Filmschauspieler Oskar Sima (1896 – 1969) wirkte in über 250 Filmen mit. In seinem Geburtshaus in der Hauptstraße 12 befindet sich seit 2001 das Museum Hohenau. Es wird vom Museumsverein geführt und bringt jährliche Sonderausstellungen zu den Themen Kunst, Kultur und Geschichte.

