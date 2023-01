Wahlk(r)ampf: Vandalen ärgern Freiheitliche

„Wir befinden uns zwar im Wahlkampf, aber offensichtlich nehmen einige Anhänger des politischen Mitbewerbs das Wort Kampf etwas zu wörtlich“, zeigt sich Sylvia Reischel, Wahlkampfleiterin der Bezirks-FPÖ, mehr als verärgert. Stein des Anstoßes: Unbekannte beschädigten schon mehrmals die Folierung am blauen Wahlkampffahrzeug.

Dass Plakate heruntergerissen, beschmiert oder gestohlen bzw. Plakatständer mit Brachialgewalt zerstört werden, seien die Freiheitlichen ja bereits gewöhnt. Vandalenakte auf FPÖ-Autos hingegen seien eine neue Dimension.

Reischel: „Eines unserer Fahrzeuge ist nachts meistens in der Stadt Gänserndorf geparkt. Bereits zweimal wurde die Folierung gewaltsam entfernt. Es entstehen dadurch jedes Mal Kosten in der Höhe von rund 500 Euro.“ Bei unsachgemäßer Entfernung der Folie seien nämlich auch Lackschäden nicht ausgeschlossen: „Das ist kein Kavaliersdelikt mehr, sondern vorsätzliche Sachbeschädigung, die in die tausende Euro gehen kann.“

Die Bezirks-FPÖ werde in allen Fällen Anzeige gegen Unbekannt einbringen. Darüber hinaus bietet Bezirksspitzenkandidat Landtagsabgeordneter Dieter Dorner 200 Euro für Hinweise, die zur Ergreifung der Täter führen. „Falls Sie Informationen zu diesen antidemokratischen Vandalenakten haben, kontaktieren Sie uns bitte per E-Mail an fpoegaenserndorf@gmail.com oder nehmen Sie Kontakt mit Ihrem lokalen FPÖ-Ortsverantwortlichen auf“, ersucht Dorner.

