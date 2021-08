Die Wälder im Süden Europas brennen aufgrund der Hitze und Trockenheit. Auch in manchen Teilen von Österreich ist die Gefahr von Waldbränden groß. Studien zufolge wird diese durch den Klimawandel zukünftig noch weiter steigen. Seit Juni 2021 gibt es in den meisten Bezirken des Landes eine neue Waldbrandverordnung, die unter strengeren Auflagen das Hantieren mit Feuer in Waldgebieten untersagt. Wir haben uns die Situation im Bezirk Gänserndorf genauer angesehen.

Der Landesmeister für vorbeugenden Brandschutz der Freiwilligen Feuerwehr Gänserndorf, Alexander Kubick, betont, dass jede Feuerwehr in Österreich den Waldbrand-Feuerschutz beherrsche. „Bei normalen Temperaturen fängt es meistens mit einem Flurbrand an. Das Löschen eines solchen übernimmt die örtliche Feuerwehr.“

„Kein Feuer entzünden und kein Rauchen in der freien Natur!“

Nikolaus Fernsebner, Forstwirt und Waldpädagoge

Problematisch werde ein solcher Flurbrand, wenn er in ungepflegten Wäldern auftrete, wo die Unterhölzer für eine rasantere Ausbreitung verantwortlich seien. „Es kommt zum sogenannten Wipfelbrand,“ so Kubick. Dies sei dann auch nicht mehr von nur einer Feuerwehr beherrschbar. Er meint aber beruhigend: „Wir folgen einem genauen Alarmplan. Durch die vielen Übungen der Einsatzkräfte ist so eine Situation gut zu bewältigen.“

Nikolaus Fernsebner von der Gänserndorfer Bezirkshauptmannschaft ist für die Bearbeitung der Waldbrandverordnung zuständig und erklärt, dass wir verglichen mit Ländern wie Nordmazedonien oder Griechenland in einem seligen Land leben. Dennoch appelliert er aufgrund steigender Trockenheit an die Vernunft: „Die Waldbrandverordnung bedeutet für jeden Waldbesucher, aber auch für jeden Waldeigentümer, dass er im Wald und in dessen Gefährdungsbereich kein Feuer entzünden und nicht rauchen darf.“

Mehr Bewusstsein in Bevölkerung nötig

Man müsse davon ausgehen, so Fernsebner, dass jeder Brand in der Region direkt oder indirekt vom Menschen verursacht werde. Anfang Juni 2021 habe in der Bezirkshauptstadt eine Fläche von 500 Quadratmetern gebrannt. Der Waldbrand sei offenbar durch die Glut eines nicht sachgerecht gelöschten Lagerfeuers entstanden. Die Sensibilisierung und Aufklärung der Bevölkerung stelle eine der wichtigsten Maßnahmen dar. Es werde außerdem am Pilotprojekt „Waldfachplan Waldbrandbekämpfung Marchfeld – Kieferngürtel“ gearbeitet. Dies ist eine Karte, die alle relevanten Infos zur Waldbrandbekämpfung für Einsatzkräfte beinhalten soll.

Die Bürgermeisterin von Groß-Enzersdorf, Monika Obereigner-Sivec, bestätigt: „Wir arbeiten vor allem mit Bewusstmachung in der Öffentlichkeitsarbeit, informieren die Menschen unter anderem auf der Website und mittels Waldbeschilderungen.“

Die Gemeinde verzeichne einen positiven Trend in der Beachtung der Regeln. Die Bürgermeisterin weiß, dass es im Marchfeld aufgrund des böigen Windes schnell gefährlich werden kann, jedoch sei die Feuerwehr immer rasch vor Ort. „Nicht nur offenes Feuer, auch weggeworfene Glasflaschen können durch die Sonneneinstrahlung einen Brand verursachen“, so Obereigner-Sivec.

Vor 40 Jahren habe es noch wesentlich mehr Flurbrände gegeben, erinnert sich Gänserndorfs FF-Bezirkskommandant Georg Schicker: „Wir sind damals fast täglich ausgefahren.“ Heute gebe es viel weniger Einsätze, was unter anderem an den besseren Maßnahmen und einer höheren Achtsamkeit innerhalb der Bevölkerung liege.

Außerdem könne man Waldbrände in flachen Gegenden, wie im Bezirk Gänserndorf, nicht mit jenen im Gebirge, wo Einsätze unter erschwerten Bedingungen stattfinden, vergleichen.

Dennoch weist FF-Bezirkschef Schicker auf die steigende Trockenheit durch den Klimawandel und auf die damit einhergehende erhöhte Brandgefahr hin. Es gilt also ohne Ausnahme: Kein Hantieren mit jeglicher Art von Feuer in Waldgebieten, kein Rauchen und keinerlei Art von Müll, wie etwa Glasflaschen, in der Natur entsorgen!