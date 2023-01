War es Erpressung? Prozess vertagt

Verteidigerin Astrid Wagner hatte in ihrer Karriere sicher schon leichtere Mandanten als einen 29-jährigen Serben, der am Landesgericht Korneuburg wegen Erpressung und Widerstands gegen die Staatsgewalt angeklagt war. Kündigte Wagner Richterin Anna Wiesflecker noch eine teilweise schuldige Verantwortung ihres Mandanten an, sah dieser das gar nicht so.

Zu den Erpressungsvorwürfen sei er sowieso nicht schuldig, und gegen wen er sich gewehrt hat, habe er nicht gewusst: „Die kamen maskiert.“ Ein Kollege (45) des Angeklagten sagte aus, dass er dachte, dass es sich am 14. November letzten Jahres um vier Uhr morgens um einen terroristischen Überfall handle. Das wiederum liegt an dem speziellen Arbeitsplatz der beiden als Sicherheitsleute auf dem Gelände einer Waffenfirma in Deutsch-Wagram.

Beamte sollen „Polizei, Polizei“ gerufen haben

Aus den Akten ging hervor, dass die vermummten Cobra-Beamten bei ihrem Sturm auf den 29-Jährigen „Polizei, Polizei“ gerufen hätten, zitierte die Richterin. Dass diese Rufe „unüberhörbar“ waren, bestätigte der 45-Jährige, aber „Polizei kann jeder rufen.“ Da die betreffenden Beamten am Verhandlungstag entschuldigt waren, konnte Wiesflecker über diesen Anklagepunkt nicht entscheiden, also wandte sie sich den Erpressungsvorwürfen zu. Insgesamt drei Personen soll der 29-Jährigen versucht haben, durch Drohungen zu Geldzahlungen zu zwingen.

Ein Opfer (51) ging in seiner Not sogar so weit, dass es jetzt selbst ein Strafverfahren anhängig hat. Erneut versuchte Wagner, ihrem Mandanten die Sachlage zu vermitteln. Und siehe da, er bekannte sich danach „schuldig zu allen Punkten.“

Er dachte wohl, das reicht, doch die Richterin wollte, dass er sein Schuldbekenntnis mit Leben erfüllt. Das klappte schon beim ersten Opfer, einem 23-jährigen Koch, nicht besonders gut. Er sei mit ihm im November letzten Jahres in ein Waldstück in die Slowakei gefahren, der „schönen Aussicht“ wegen – keineswegs um ihn zu erpressen.

Das hinterfragte die Richterin bei der dritten Person (28), die bei dem Waldausflug dabei war. Welchen Ausblick er dort denn gehabt habe, wollte Wiesflecker wissen. „Wald und dunkel“, war die nicht so romantische Antwort. Auch konnte er bestätigen, dass der Ton zwischen dem Koch und dem 29-Jährigen wegen eines Geldbetrags „rauer“ wurde.

„Papierln Sie mich nicht!“, meint die Richterin, deren Geduld mit dem Angeklagten schon enorm strapaziert war. Da kam die Vertagung wegen weiterer Zeugen vielleicht sogar ganz gelegen.

