Lange Trockenperioden, heiße Sommer – die Wasserversorgung steht in den letzten Jahren stark im Fokus. Woher beziehen eigentlich die Gemeinden des Bezirks ihr Trinkwasser und wo gibt es Probleme? Die NÖN fragte nach.

Die Wiener Hochquellenleitung führt natürlich nicht in die Region. Hier werden die Bürger alle über Brunnenwasser versorgt. Manche Gemeinden haben eigene Brunnen, andere teilen sich eine gemeinsame Anlage (Wasserverband) und wieder andere bekommen ihr kühles Nass von einer Leitung, die die EVN betreibt (Naturfilteranlagen in Drösing und Obersiebenbrunn).

Die Bezirkshauptstadt zum Beispiel verfügt über einen eigenen Brunnen. Damit das Wasser nicht ganz so hart (kalkreich) ist, wird EVN-Wasser zugemischt. „Der Stadtteil Gänserndorf-Süd hingegen wird komplett von der EVN mit Wasser versorgt“, erklärt VP-Bürgermeister René Lobner.

Hartes Grundwasser verkalkt Haushaltsgeräte

Während Deutsch-Wagram das Lebenselixier selbst ins Rohrnetz einspeist, kommt das Wasser in Strasshof zur Gänze von der EVN. Auch Groß-Enzersdorf ist zum Großteil an die EVN-Leitung angeschlossen. Die Orte Mühlleiten, Schönau und Probstdorf warten noch auf das weiche Wasser (12 bis 13 Härtegrade), das mittels der EVN-Naturfilteranlage in Obersiebenbrunn entkalkt wird, weiß SP-Bürgermeisterin Monika Obereigner-Sivec: „Das Grundwasser mit einer Härte von bis zu 36 Grad verkalkt natürlich die Haushaltsgeräte.“

Auch Raasdorf und Glinzendorf profitieren vom weichen EVN-Wasser aus Obersiebenbrunn. In Raasdorf betreibt die Gemeinde die Ortsleitung, in Glinzendorf übernimmt das die EVN selbst. „Es war uns zu viel Aufwand – Wartungen, Reparaturen, Messungen“, berichtet Glinzendorfs VP-Bürgermeister Andreas Iser-Quirgst. In Obersiebenbrunn und Untersiebenbrunn gibt es schon länger Wasser von der EVN.

In Leopoldsdorf hingegen wird gerade fleißig an der Errichtung einer Ortswasserleitung gearbeitet, um die Bürger flächendeckend mit EVN-Wasser versorgen zu können. Im Marchfeld gibt es tatsächlich noch einige Kommunen, die über kein vollständiges Leitungsnetz verfügen, wie Orth, Haringsee, Eckartsau und Engelhartstetten.

Manche Gemeinden bauen erst Ortsleitung

Dort werden zahlreiche Grundstücke noch mit Wasser aus Hausbrunnen versorgt, was alles andere als zeitgemäß ist. Die meisten dieser Kommunen versuchen nun, ein flächendeckendes Ortsnetz langsam aufzubauen. Langsam deshalb, weil die Kosten dieser Arbeiten natürlich enorm sind.

Und wie sieht es im nördlichen des Bezirks, also im südlichen Weinviertel, aus? „In Groß-Schweinbarth haben wir eine gemeindeeigene Wasserversorgung über einen Brunnen, der sehr ergiebig ist“, berichtet VP-Bürgermeisterin Marianne Rikl: „Wir sind in der glücklichen Lage, dass wir auch in den letzten Jahren, als die Trockenheit und die Temperaturen stark zunahmen, keine Engpässe zu verzeichnen hatten.“ Das Groß-Schweinbarther Wasserleitungsnetz befindet sich im Eigentum der Gemeinde. Es wurde Anfang der 1970er-Jahre errichtet.

Sulz wiederum wird von der EVN mit Wasser versorgt – das Leitungsnetz befindet sich aber im Besitz der Gemeinde. „Unser Wasser wird von Drösing entkalkt raufgepumpt. Bei wenig Niederschlag wird unser Brunnen angezapft – das Leitungswasser ist dann natürlich wieder härter“, betont VP-Bürgermeisterin Angela Baumgartner.

Übrigens: Gemeinden, die „Zuschusswasser“ von der EVN beziehen, wenn sie selbst nicht genug haben, sind Gänserndorf und Ringelsdorf-Niederabsdorf.