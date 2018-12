Die Adventzeit, die eigentlich besinnlich sein sollte, ist oft mehr als stressig. Allerhand gehört besorgt, damit die Lieben unterm Weihnachtsbaum strahlen. Da erscheint es oft einfacher, die Geschenke per Mausklick in den virtuellen Einkaufswagen zu befördern.

„Der Onlinehandel ist sicher eine Konkurrenz“, sagt Frau in der Wirtschaft Dagmar Förster. Sie selbst ist Geschäftsführerin des Sanitätshauses Luksche mit vier Standorten, zwei davon im Bezirk. „Wir haben auch einen Online-Shop, aber nur deswegen, damit man sieht, was der Luksche überhaupt hat“, sagt Förster. Gerade im orthopädischen und sanitären Bereich, sei Beratung das Um und Auf.

„In großen Firmen hat man den Eindruck, die Mitarbeiter verstecken sich und man ist als Kunde unerwünscht.“ Dagmar Förster, Frau in der Wirtschaft

Förster selbst hat ihre Weihnachtseinkäufe bereits erledigt und setzte dabei auf den traditionellen Gang in Geschäfte vor Ort. „Man muss ja auch eine Vorbildwirkung haben“, ist es ihr sehr wichtig den Leitspruch „fahr nicht fort, kauf im Ort“ nicht nur zu verbreiten, sondern auch selbst zu leben. Warum ihr das so wichtig ist? „Wir wollen alle in der Nähe arbeiten.“ Doch diese Arbeitsplätze können nicht erhalten werden, wenn sich nicht regional eingekauft werde.

Damit Betriebe gegenüber dem Onlinehandel bestehen bleiben, sind drei Dinge laut Förster wichtig, um den Handel zu attraktiveren: „Man braucht top Personal, es muss freundlich und fachkundig sein.“ Vor allem in großen Firmen fällt Förster auf: „Da verstecken sich die Mitarbeiter, du glaubst, du bist als Kunde unerwünscht.“

„Wir können uns nicht beschweren“, sagt Sandra Schöller vom gleichnamigen Juwelier in Gänserndorf und Strasshof. Das Weihnachtsgeschäft laufe nach wie vor gut, der Online-Handel beeinflusse das Kaufverhalten aber dennoch. „So wie bei den Schwiegereltern, die zwei Drittel des Jahresumsatzes mit dem Weihnachtsgeschäft gemacht haben, ist es nicht mehr“, sagt Schöller, die seit elf Jahren in der Branche tätig ist.

"Beratung, Kompetenz und Nachhaltigkeit werden wieder mehr geschätzt"

Ihr ist aufgefallen, dass Kunden vermehrt mit Angeboten aus dem Internet ihre Standorte aufsuchen. „Sie zeigen uns zum Beispiel ein Foto von einer Uhr mit einem bestimmten Preis und wollen den auch bei uns haben.“ Was der Fachfrau auffällt, ist, dass „Beratung, Kompetenz und Nachhaltigkeit wieder mehr geschätzt werden“. Die Menschen wollen wissen, wo die Materialien für Produkte herkommen. So laufe der Verkauf von Fairtrade-Ringen gut. Schöller selbst sei eine schlechte Online-Einkäuferin: „Ich bin eine, die alles vorher angreifen muss. Es ist mir ein absolutes Rätsel, wie man Möbel im Internet kaufen kann.“

Ihre Weihnachtseinkäufe hat Sandra Schöller übrigens schon erledigt: „Ich weiß das ganze Jahr über, wann Weihnachten ist und, dass ich da nicht wirklich hinaus komme. Darum kann das Christkind zu mir schon kommen.“