Weihnachtszeit: Bezirk bietet das volle Programm

Einen Adventmarkt zu besuchen, gehört für viele in der Vorweihnachtszeit zum Pflichtprogramm, im positiven Sinn des Wortes. Der geneigte Besucher kann heuer aus einem vollen Programm wählen, seien es Veranstaltungen über den gesamten Dezember hinweg oder kleine Märkte, die nur an einem oder zwei Tagen stattfinden.

Zu den großen zählt der Weihnachtsmarkt auf Schloss Hof, der bereits am Wochenende des 18. und 19. November startet. Bläsergruppen sorgen im Arkadenhof für Stimmung. In der Sala Terrana ist eine Krippenausstellung zu besichtigen.

Ein Höhepunkt wird das Weihnachtskonzert mit dem Ensemble der Wiener Philharmoniker am 8. Dezember sein. Musik für die ganze Familie gibt es mit der „Weihnachtslieder- Schatzkiste“ ebenfalls am 8. Dezember und nochmals am 16. Dezember. Das abwechslungsreiche Kinderprogramm dürfte ein weiterer Anziehungspunkt sein. An die 80 Aussteller präsentieren Handwerksprodukte und Geschenkideen. Nähere Informationen und Eintrittspreise unter www.schlosshof.at.

Der Kirchenplatz in Groß- Enzersdorf ist Schauplatz für den Adventmarkt, der in der Stadt im Dezember jeweils an den Wochenenden von Freitag bis Sonntag geöffnet ist. Einen zusätzlichen Öffnungstag gibt es am 7. Dezember. Wer gar nicht genug bekommen kann, dem steht der Markt an Silvester bis 2 Uhr morgens zur Verfügung. Wie schon in den Vorjahren darf der Besucher einen festlich geschmückten Platz und ein vielfältiges Angebot der Aussteller erwarten.

Der Neuling unter den Weihnachtsmärkten

Einen in dieser Form noch sehr jungen Adventmarkt veranstaltet die Stadtgemeinde Zistersdorf im K9, der Veranstaltungshalle der nördlichsten Stadt des Bezirks. Von 7. Dezember bis 9. Dezember erwarten den Besucher rund 20 Aussteller im Saal. „Wir haben den großen Vorteil, wetterfest zu sein. Auch wenn es draußen regnerisch ist, können unsere Gäste in angenehmer Atmosphäre durch den Markt schlendern“, sagt Katharina Bliesweis von der Stadtgemeinde Zistersdorf. Von Keramik über Schmuck bis hin zur Bäckerei reicht die Angebotspalette. Erstmals spielt Austrotop mit Hannes Wiesinger ein Weihnachtskonzert. Dazu gibt es ein Weisenblasen und ein Konzert der Musikschule und den Perchtenlauf der „Aichhorn Teifln“. Am Vorplatz des K9 sorgen Anbieter in 11 Hütten für die kulinarische Versorgung der Besucher. Weitere Informationen unter www.zistersdorf.gv.at.

Schon am Wochenende des 25. und 26. November lädt die Dorferneuerung Matzen zum traditionellen Adventspaziergang. Hauptplatz, Kalvarienberg und Burghözlweg sowie die großzügigen Kelleranlagen der Winzergenossenschaft mutieren an diesen beiden Tagen zum Adventmarkt. Geboten wird ein abwechslungsreiches Programm an Musik, Ausstellern und Kulinarik.

Jennifer Vana, für das Marketing verantwortlich, zur NÖN: „Es sind alle Vereine dabei. Heuer haben wir einen Motorsägen-Künstler, der stündlich ein Werk schnitzen wird. In der Kirche gibt es eine große Krippenausstellung.“ An beiden Tagen steht Kinderbasteln am Programm und der Nikolaus ist unterwegs. Für die Musik sorgen das Ensemble der Musikschule, das „Saxtett Saxphone Quartett“, der Chor „Erdklang“ und das Weihnachtskonzert „Austrio & Friends“.

Am ersten Adventsonntag startet der Advent im Weinviertel in Bad Pirawarth. Die Hütten im Kneslpark offerieren Kunsthandwerk und Kulinarisches. In der Dependance steht Kulturelles am Programm, darunter eine Dichterlesung von Franz Staudigl, gemeinsames Singen und vorweihnachtliche Konzerte der Gruppe „Bezaubernd“, der Trachtenkapelle Bad Pirawarth und der Musikschule.

Fixpunkte bei einem der ältesten Adventmärkte sind die Krippenausstellung, gestaltet von Johann Epp, und die Eröffnung durch Chor und Tanzgruppe der Mittelschule Gaweinstal. Der Advent im Kneslpark ist an allen drei Adventsonntagen jeweils ab 15 Uhr geöffnet. Zwar im Rahmen des Adventprogrammes, aber dennoch in der Pfarrkirche findet am 8. Dezember ein Orgelkonzert statt. Stefan Donner spiel auf der historischen Orgel Werke von Bach bis Scheidt.

Das Schloss Marchegg samt Gartenanlagen ist Schauplatz für den Adventmarkt am zweiten Adventwochenende. Die offizielle Eröffnung findet am 8. Dezember um 11 Uhr statt. Am Samstag abends verbreiten die Perchtenläufer schaurig-schönes Gruseln und am Sonntag erklingen Weihnachtslieder der Jagdhornbläser.

Etwa 70 Aussteller sorgen für reichlich Abwechslung

Veranstalter ist die Schloss Marchegg GmbH. Geschäftsführer Andreas Pataki dazu: „Wir haben an die 70 Aussteller. Der Markt ist von 10 bis 19 Uhr geöffnet, am Sonntag von 10 bis 18 Uhr. Natürlich werden Samstagabend die Zuseher ebenfalls kulinarisch versorgt.“ In Mannersdorf mutiert der Kellerberg am 2. und 3. Dezember zum Advent-Hotspot.

Am Samstag füllt die Chorgruppe Angern die Rochuskapelle mit weihnachtlichen Klängen. Ebenfalls am Samstag zieht die Bläsergruppe durch die Kellergasse und der Krampus schaut vorbei. Samstag und Sonntag gibt es für die Kleinen Ponyreiten ein Kasperltheater.