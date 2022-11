Weihnachtszeit steht vor der Tür

Adventmärkte in der Vorweihnachtszeit – für den Bezirk bedeutet das den zarten Duft von handgemachten Keksen, heiße Maroni zum Genießen und Aufwärmen der Hände und selbstverständlich auch das eine oder andere Häferl Punsch.

Man besucht Konzerte in Kirchen, das Turmblasen oder auch Krippenausstellungen und schlendert durch romantisch beleuchtete Kellergassen. Für viele Menschen ist das das Fixprogramm, um sich auf das Weihnachtsfest einzustimmen.

Zwei Jahre lang war die stillste Zeit des Jahres im Bezirk ungewohnt still. Die Beschränkungen rund um die Pandemie schoben solchen Veranstaltungen einen Riegel vor. Lediglich der Blick auf den Kalender und die Weihnachtsbeleuchtungen der Häuser wiesen auf das bevorstehende Fest hin. Heuer soll das wieder anders werden. Einige der beliebten Märkte wird es allerdings nicht mehr geben.

Adventmarkt mit Tradition.

Der Knesl-Park in Bad Pirawarth ist Schauplatz für einen der ältesten und am längsten andauernden Adventmärkte im Bezirk. An allen vier Adventsonntagen ist der „Advent im Weinviertel“ Anziehungspunkt für Besucher aus nah und fern. In den Holzhütten im Park können Besucher nach selbst gemachten Geschenken für ihre Liebsten stöbern.

Dazu kommen musikalische Darbietungen der Mittelschule Gaweinstal, der Volksschule und des Kindergartens der Gemeinde. Auch die Musikschule wird am Adventmarkt vertreten sein. Für den Start am ersten Adventsonntag konnte man die Gruppe „BeZaubernd“ engagieren.

„Das meiste haben wir aus Sicherheitsgründen ins Freie verlegt“, sagt Kurt Jantschitsch. Lediglich die Krippenausstellung und die Lesung mit Christine Frey finden in der Dependance statt. Neu ist heuer das gemeinsame Singen. „Wir möchten unsere Gäste zum gemeinsamen Singen animieren – so wie es früher in den Familien gemacht wurde“, ergänzt Jantschitsch, der auf der Gitarre begleiten wird.

Familienfreundlicher Adventmarkt.

Der urtümliche Kellerberg in Velm-Götzendorf ist Veranstaltungsort für den Advent in der Kellergasse. Organisator Stefan Gebhart von der Dorferneuerung informiert: „Wir werden es in der gewohnten Form durchführen. Im Keller wird es Aussteller mit Kunsthandwerk sowie Weinen und Kulinarischem aus der Region geben.“

Wichtig für Familien: Der Kellerberg ist kinderwagentauglich. Die Besucherströme sind für Gebhart allerdings das große Fragezeichen. „Speziell die ältere Generation ist sehr vorsichtig. So machen die Senioren nicht mit, weil sie sich nicht trauen.“

Adventmarkt im Schlossgarten.

Vorweihnachtszeit mit imperialem Ambiente erwartet die Besucher auf Schloss Hof. Schon ab dem 19. November bietet der Garten des Schlosses die Kulisse für wohl einen der größten Weihnachtsmärkte im Bezirk. Rund 80 Aussteller bieten den Besuchern ihr Kunsthandwerk und Geschenkideen an. Zudem wird es neben einer lebenden Krippe auch Ponyreiten und ein klassisches Weihnachtskonzert geben.

