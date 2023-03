Weltfrauentag 2023: pochen auf Game-Changer

Eine positive Bilanz zum Weltfrauentag 2023 zieht die Bezirksvorsitzende von Frau in der Wirtschaft (FiW) Gänserndorf, Andrea Prenner-Sigmund: „Heuer ist eine unserer langjährigen Forderungen erfüllt worden: Gemeinsam mit dem Land NÖ haben wir ein Kinderbetreuungspaket geschnürt, das den Frauen in der Wirtschaft das Leben erleichtern wird.“

Die Eckpunkte des Kinderbetreuungspakets sind die Schließung der Karenzlücke für Kinder zwischen 2 und 2,5 Jahren, die Reduzierung der Kindergarten-Schließtage in den Sommerferien von drei auf eine Woche und die flächendeckende Nachmittagsbetreuung. Besonders betont Prenner-Sigmund auch die Möglichkeit zur Kinderbetreuung direkt im Betrieb: „Ein Betriebskindergarten ist oft nur für große Betriebe möglich. Aber eine Tagesmutter im Betrieb zu haben, die die Kleinkinder der Mitarbeiter betreut, kann ein Game-Changer sein.“

Prenner-Sigmund sieht in dieser Überlegung eine Chance auf entspannteres und flexibleres Arbeiten sowie mehr Work-Life-Balance und Zufriedenheit für alle Beteiligten. Erfreulich sei zudem der Fakt, dass fast jedes zweite Unternehmen in Niederösterreich (47,1 Prozent) aktuell von einer Frau geführt wird. Frau in der Wirtschaft NÖ als Interessenvertretung der blau-gelben Unternehmerinnen setzt daher auch auf Service: Vom „Leadership-Lehrgang“ über die Webinarreihe „Gemeinsam Digital Fit“ bis zur Kampagne „G‘lernt is g‘lernt“ reicht hier das Angebot.

Forderung nach erhöhtem Freibetrag

Aktuell fordert Frau in der Wirtschaft NÖ eine Erhöhung des Freibetrags für Kinderbetreuung. „Um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf besser bewältigen zu können, ist die Ausweitung des Zuschusses für Kinderbetreuung essenziell. Auch die Erweiterung des Alters der begünstigten Kinder ist wichtig, da die Kinderbetreuung während der Schulpflichtzeit eine Herausforderung für Eltern darstellt“, unterstreichen die Verbandsverantwortlichen ihre Forderung.

Zur Erhöhung der Flexibilität der Eltern sei es erforderlich, dass der Freibetrag von derzeit 1.000 Euro auf mindestens 2.000 Euro und die Altersgrenze von aktuell bis zum 10. Lebensjahr auf bis zum 14. Lebensjahr erhöht werde.

