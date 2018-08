Die heurige Getreideernte ist eingefahren und somit ist es für die Landwirte an der Zeit, Bilanz zu ziehen. Grob zusammengefasst war die Ernte laut Bezirksbauernkammer-Obmann Manfred Zörnpfenning 2018 „was den Ertrag betrifft unter dem langjährigen Mittel, was die Qualität betrifft durchschnittlich“.

Der Grund dafür sei die lang anhaltende Trockenheit gewesen, wie Zörnpfenning erklärt: „Gerade in den Monaten April und Mai fehlte der Regen.“ Dadurch wurden weniger Körner angelegt. „Dann kam aber rechtzeitig Niederschlag, sodass diese wenigen Körner zumindest relativ groß geworden sind und recht gute Eiweißwerte aufweisen“, berichtet der Aderklaaer Landwirt.

Das Lagerhaus, der größte Übernehmer von Getreide im Bezirk, berichtet hingegen von einem Anstieg der Kornmenge: „2018 ist sie um 10 Prozent höher als 2017“, heißt es in der Bilanz der Getreideernte 2018. Zörnpfenning kann das erklären: „Das Lagerhaus hat seine Kapazitäten erweitert und mehr Korn verarbeiten können.“ Da sich die Firma Glatz aus dem Einzelhandel im Marchfeld zurückgezogen hat, erwarb das Lagerhaus deren Getreidesilos in Untersiebenbrunn und Stripfing sowie den Lagerbetrieb in Kopfstetten mit über 30.000 Tonnen Fassungsvermögen.

Untersiebenbrunn neu im Lagerhaus-Filialnetz

Bei der Ernte 2018 wurden in Untersiebenbrunn bereits konventionelle Erzeugnisse übernommen, ab der Herbsternte sollen auch biologische Produkte hinzukommen. Dieser „sehr leistungsfähige Standort“ soll voll in das Marchfelder Lagerhaus-Filialnetz übernommen werden.

Auch im Lagerhaus wird von relativ gutem Hektoliter-Gewicht (das in kg angegebene Raumgewicht für 100 Liter) und guten Siebungen (ein Qualitätsmerkmal, das die Größe der Körner betrifft) gesprochen. Die Ertragsmengen lägen demnach um 20 Prozent unter dem 10-Jahres-Durchschnitt, was aber wiederum gute Proteinwerte bei Weizen und Hartweizen (Durum) sowie bei den Braugersten bedeute. Eine weitere Eigenheit der heurigen Ernte war demnach die lange Zeitspanne: Bereits am 11. Juni startete die Kampagne und sie dauerte durch eine Regenunterbrechung mit 7 Wochen verhältnismäßig lange.

Mit Sorgenfalten blickt Zörnpfenning hingegen auf die Herbsternte und speziell die Rübenkampagne: „Gegenüber dem Vorjahr wurden im Marchfeld um 54 Prozent weniger Rüben angebaut.“ Die Gründe sind altbekannt: Der Rüsselkäfer wütete speziell im südlichen Bereich des Bezirks und zwang viele Bauern, Alternativ-Produkte wie Sonnenblumen anzubauen. Zum Vergleich: Im Bezirk Mistelbach sank die Menge der angebauten Rüben nur um 15 Prozent. Hinsichtlich der nächsten Erntesaison herrscht noch Unklarheit, wie Zörnpfenning berichtet: „Der Schädlingsdruck und der niedrige Zuckerpreis sind kein Anreiz, Rüben anzubauen.“