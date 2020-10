Der 4. Oktober ist Welttierschutztag. Zumeist wird dabei an Hunde und Katzen, vielleicht noch an Singvögel gedacht. Supermarktketten haben Tierfutter im Angebot. Tierschutz – sollte – weit darüber hinausgehen. Nicht nur an diesem einen Tag.

Angelika Waschke kümmert sich mit dem Team M.I.A.U. um Streunerkatzen im Bezirk. Sie versuchen, die Samtpfoten einzufangen. Es folgen tierärztliche Betreuung und Kastration. Sind sie gesund, werden sie an der Fundstelle wieder freigelassen. Die eigens dort eingerichteten Futterstellen füllen das Team M.I.A.U. oder Personen vor Ort regelmäßig auf. „Wir sind der einzige Verein, der dieses große Gebiet neben unseren Vollzeitjobs betreut. Das geht an die Grenzen der Belastbarkeit. Aber wir können nicht wegschauen“, so Waschke.

Was tun mit kranken Katzen oder Katzenbabys? „Wir haben nur ein paar wenige Pflegestellen. Speziell im Spätsommer ist das einzige Tierheim weit und breit der Dechanthof (in Mistelbach, Anm.) überfüllt“, beklagt Waschke, dass es bis heute kein Tierschutzhaus im Bezirk gibt. „Wir träumen von einer Tierschutzstelle in der Bezirkshauptmannschaft mit bezahlten Mitarbeitern. Vielleicht naiv, nötig auf jeden Fall“, möchte Waschke die Behörden wachrütteln.

Das Förderprojekt der Landes Niederösterreich sieht ein Drittelteil der Kastrationskosten (Land, Tierärztekammer und Gemeinde) vor. „Manche Gemeinden sind sehr kooperativ, von anderen bekommen wir nicht einmal Antwort“, berichtet Waschke über bürokratische Mühen – um dann harsch mit der Politik ins Gericht zu gehen: „Tierschutz können sich nur die kleinen Vereine an die Fahne heften, wo rasch geholfen wird, wo es nötig ist. Kein Politiker.“

Auch Tiere brauchen

ärztliche Kontrollen

Sigrid Heperstorfer ist Tierärztin in Bad Pirawarth und Partner des Team M.I.A.U.: „Tiere brauchen wie Menschen regelmäßige ärztliche Kontrollen. Das erspart Leid und dem Besitzer viele Kosten.“ Es sei zu bedenken, welches Tier passt, und ob eine artgerechte Haltung möglich ist. „Haustiere brauchen Beschäftigung“, so Hepersdorfer. Der Zeitfaktor spielt neben den Unterhaltskosten eine wesentliche Rolle. Tierschutz hat für Beate Kainz, Bezirkssprecherin der Grünen, mit Einkaufs- und Essgewohnheiten zu tun. „Wir haben im Bezirk mehrere Hofläden, wo Bioqualität direkt beim Produzenten erhältlich ist, als Selbstbedienung sogar am Wochenende.“ Lebendtiertransporte quer durch Europa – und darüber hinaus – verursachen Tierleid und belasten die Umwelt. In regelmäßigen Abständen erschrecken Bilder von Kälbern mit weit aufgerissenen Augen auf Transportern. „Es ist weder für den Menschen noch für die Konsumenten gut, wenn Fleisch zum billigen Massenprodukt wird“, ist sich Kainz sicher.

Tierschutz heißt auch, Lebensraum für Wildtiere zu erhalten und – idealerweise – zu schaffen. Dazu gehören Hecken in Biodiversität oder blühende Bäume und Sträucher als Nahrungsquelle für Bienen und Schmetterlinge. Igel lieben Laubhaufen zum Überwintern und finden in Totholz und Fallobst Nahrungsquellen. Dinge, die sowohl im eigenen Garten als auch im öffentlichen Raum leicht umzusetzen sind.