Wer verkleidet sich am Arbeitsplatz?

In der Raiffeisenbank Wolkersdorf – Auersthal, genauer in der Filiale Groß-Schweinbarth, werden Kunden am Faschingsdienstag mit Kaffee und Krapfen bewirtet. „Das machen wir schon seit Jahren so. So mancher Besucher ist verkleidet – vor allem die Kinder. Den Mitarbeitern ist es freigestellt, ob sie maskiert kommen oder nicht. Wichtig ist das gemütliche Beisammensein“, erklärt Filialleiter Florian Mitlöhner. Der Nachmittag ist für die Bank-Bediensteten frei.

In der Bezirkshauptstadt ist die Raiffeisen-Regionalbank Gänserndorf auch am Faschingsdienstag wie gewohnt geöffnet. Geschäftsleiter Günther-Franz Harold rechnet damit, dass „der eine oder andere verkleidet sein wird“. Einen gemütlichen Faschingsausklang mit den Mitarbeitern gebe es bereits am Rosenmontag.

Volksschulkinder feiern Fasching im Gemeindeamt

Höhepunkt für die Volksschulkinder in Haringsee ist der Besuch im Gemeindeamt am Dienstagvormittag. Bürgermeister Romand Sigmund: „Direktorin Christine Alker und ihr Team sind da sehr engagiert. Die Kinder kommen kostümiert, sie singen und es werden Süßigkeiten in die Menge geworfen.“ Für die Kleinen sei dies ein Riesenspaß. Am Nachmittag veranstaltet der Musikverein ein Fest für die Kinder. Ansonsten ist der Faschingsdienstag normaler Arbeitstag im Gemeindeamt.

Bei der OMV-Austria in Gänserndorf beschränkt sich der Höhepunkt der närrischen Zeit auf die geschmückte Kantine. Für Gäste gibt es Faschingskrapfen. Auf das süße Gebäck hoffen auch die Mitarbeiter im Gemeindeamt Matzen. Dazu Amtsleiter Markus Reitinger mit einem Schmunzeln: „Gerne werden wir Faschingskrapfen essen, die hoffentlich vom Bürgermeister gespendet werden.“ Verkleidungen wird es keine geben, aber der Nachmittag des Faschingsdienstags ist für die Matzener Gemeindebediensteten frei.

