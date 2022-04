Wie aus Liupoltsdorf Leopoldsdorf wurde

Werbung

„Ze Wienne hat ich einen Hof, der lac so rehte schone, Liupoltsdorf was der zuo min ...“: Dieser Satz im Spruchlied des Minnesängers Tannhäuser um 1246 ist die populärste Nennung des Ortes, der auf das 13. Jahrhundert zurückgeht. Heute besteht die Marktgemeinde aus Leopoldsdorf im Marchfeld und Breitstetten, das unter „Praitsteten“ zwischen 1220 und 1240 erstmals urkundlich erwähnt wurde.

Bereits 1921 wurde der Männergesangsverein Leopoldsdorf gegründet, der heute einer der landesweit ältesten noch bestehenden Institutionen dieser Art ist. Fünf Jahre später kam es 1926 zur Gründung des Arbeitermusikvereins, welcher einer der wenigen Arbeitervereine im Land und wohl der einzige im Bezirk Gänserndorf gewesen ist. 1983 ging daraus der Musikverein Leopoldsdorf hervor.

Seit 1902 wird in Leopoldsdorf Zucker produziert, damals von einem Betrieb mit dem Namen Leipnik-Lundeburger Zuckerfabriken AG. Rückziehende deutsche Truppen sprengten 1945 sowohl die Fabrik als auch das Schloss.

Dank der Vorstandsvorsitzenden Paul Ferstl und Bürochef Otto Maresch konnte der Wiederaufbau trotz widriger Umstände, fehlender Pläne und Ressourcen bis zur Kampagne 1947/48 bewältigt werden. Heute ist Leopoldsdorf einer der beiden letzten Standorte von österreichischen Zuckerfabriken.

Mit dem Kreuz zu Fuß nach Rom

Der damals 30-jährige Wagner Oskar Wimmer legte aus medizinischen Gründen ein Gelöbnis ab: Er wolle die 1.300 km lange Strecke, die zwischen dem Wiener Stephansdom und der Peterskirche in Rom liegt, mit einem 30 kg schweren Holzkreuz, das er selbst zimmerte, auf den Schultern zu Fuß zu bewältigen. Er startete am 15. Mai 1958, durchquerte Wien, Niederösterreich, die Steiermark und Kärnten und überschritt bei Tarvis die Staatsgrenze. Weiter ging es über Padua und Ferrara nach Rom, wo er nach 55 Tagen am 12. Juli 1958 mit dem Kreuz auf den Schultern die Treppen zum Petersdom hinaufstieg. Das Kreuz wurde von Papst Pius XII. persönlich geweiht und hängt heute in der Pfarrkirche.

Das im 15. und 19. Jahrhundert bereits bestehende, aber zwischenzeitlich aberkannte Marktrecht wurde mit der Markterhebung im Jahr 1987 wiederbelebt und mit der offiziellen Verleihung eines Wappens bestätigt. Das Gemeindewappen zeigt eine aus neun Körnern gestehende Ähre und gehört bis heute zu den konstituierenden Symbolen der Leopoldsdorfer Identität.

Wegweisend für die Landwirtschaft und die Wasserversorgung hat sich die Einbindung des Rußbaches in das Marchfeldkanalsystem 1992 erwiesen. Abgezweigtes Donauwasser kann damit im Marchfeld verteilt werden. Am Rußbach fand zwei Jahre später auch einer der aufwendigsten Einsätze der Freiwilligen Feuerwehr statt: Ein rund 90 Tonnen schwerer Bagger stürzte in das Bachbett und staute das Wasser auf. Das Gefährt konnte nach vielen mühevollen Versuchen wieder aufgestellt werden und das Bachbett aus eigener Kraft wieder verlassen.

Seit 2022 beteiligt sich die Gemeinde am Programm „Dorferneuerung“ und ebenfalls heuer wurde der Alltagsradwanderweg fertiggestellt.

