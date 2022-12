Wie sich der Beruf des Weinbauern entwickelte

Werbung

Die NÖN beleuchtete zum 100-Jahr-Jubiläum Niederösterreichs die Entwicklung der Gemeinden und Institutionen. Doch wie ist es den Menschen in diesem Zeitraum ergangen?

Weinbau wird in der Familie Marko aus Groß-Schweinbarth seit 185 Jahren betrieben. In den 1920er-Jahren dominierte die Stockkultur – einzeln gesetzte, unveredelte Rebstöcke, an einem „Stecken“ hochgebunden. Leopoldine Marko erinnert sich: „Meine Mutter hat noch mit Stroh gebunden, das vorher im Wasser eingeweicht war.“

Die heute übliche Hochkultur hielt bei den Markos in den 1950er-Jahren Einzug. Josef Marko erzählt: „Ich bin mit meinen Eltern mit dem Pferdefuhrwerk nach Hohenruppersdorf gefahren. Alle wollten sich die Hochkultur ansehen, aber ich musste auf die Pferde aufpassen. Da ich auch dabei sein wollte, ließ ich die Tiere einfach stehen und ging auch in diesen neuartigen Weingarten.“ Für den damals jungen Buben war sehr rasch klar: „So etwas will ich auch.“

Schon einige Jahre später wuchs in den Weingärten der Familie die erste Hochkultur heran. Seinem Motto „Wachse oder Weiche“ ist Josef Marko bis heute treu geblieben.

Der erste Traktor kam 1957 auf den Hof. „Ich bin für die Anzahlung mit dem Zug nach Eibesbrunn gefahren und dann zu Fuß nach Putzing zum Verkäufer gegangen. Ich hatte noch keinen Führerschein.“

Hydraulische Presse als große Erleichterung

Gepresst wurden die Trauben lange Zeit mit der Baumpresse aus Holz. Ab 1960 erlaubte der Einsatz einer Südbahnwinde das elektrische Hochdrehen des Steines, bevor 1971 die erste hydraulische Presse Einzug hielt. Dafür bauten die Markos ein neues Presshaus. „Das war eine große Erleichterung“, so Leopoldine Marko.

Die 1972 fertiggestellt Wasserleitung stellte das mühselige Schöpfen am Brunnen ein. Die Weinlagerung erfolgte Mitte der 1960er-Jahre zuerst in Betonzisternen, später in Plastik- und heute in Nirostatanks. Holzfässer sind bei Markos nicht mehr im Einsatz.

Für Silvia Marko, die mit ihrem Mann Gerhard in der sechsten Generation im Weinbau tätig, ist, ist die Lesemaschine die größte Revolution. „Wir hatten vorher zur Lese wochenlang Arbeiter, die bei uns wohnten und verköstigt wurden. Das war für uns Frauen sehr viel Arbeit.“ Heute bearbeiten die Markos mit ihrem Sohn Florian Weingärten im Ausmaß von 16 Hektar – vor 100 Jahren undenkbar.

Silvia Marko abschließend: „Generationenübergreifend zu arbeiten, bedeutet für mich wertzuschätzen, was Eltern und Großeltern aufgebaut haben. Gleichzeitig muss man aber auch der Jugend Platz machen und klugen Innovationen offen gegenüberstehen.“

