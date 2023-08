Brennende Wälder in Griechenland, Überflutungen und Muren in Kärnten – diese Ereignisse werden zumindest zum Teil dem Klimawandel zugeschrieben. Die NÖN hat mit Tourismusbetrieben im Bezirk gesprochen, inwieweit veränderte Bedingungen Auswirkungen zeigen. Hotelier und Gastwirt Felix Sommer aus Auersthal bringt es auf den Punkt: „Wir leben in einer gesegneten Region.“

Ja, es ist heiß in diesem Sommer. Dennoch: Von gröberen Überflutungen oder anderen Extremereignissen blieb der Bezirk bislang verschont – zum Glück. Trotzdem gibt es Überlegungen, wie dem Klimawandel zu begegnen ist.

Wenn auch gesagt werden muss: Der touristische Nächtigungsgast ist in der Region in der Minderzahl. Und: Tourismusbetriebe sind zumeist „Inseln“. Felix Sommer führt ein Hotel und ein Gasthaus in Auersthal. „Wir produzieren unseren Strom mit einer Photovoltaikanlage und nützen ein E-Auto für die Lieferung des Caterings und für den Einkauf. Die Zimmer sind alle mit Rollläden zur Schattierung ausgestattet“, so der Gastwirt.

Regionalität als oberstes Gebot

In der Küche wird regional gekocht. „Die Produkte kommen zu 90 Prozent aus der unmittelbaren Umgebung“, so Sommer, die gute Kontakte zu den regionalen Lieferanten pflegt. Die Wirt-Gäste-Bindung ist für Sommer essenziell. „Das ist zeitintensiv, wird aber von den Gästen sehr geschätzt.“ Kritisch sieht Sommer die Dumpingpreise in Flugverkehr. „Wenn man für 35 Euro nach Barcelona fliegen kann, steht das in keiner Relation.“

Wünschen würde sich Sommer für den touristischen Gast eine bessere Beschilderung der Radwege samt Auflistung der Labstationen. Der Bruckner-Keller in Obersulz darf auf viele Stammgäste aus Deutschland zählen. Der idyllische Garten bietet Lauben und schattige Plätze. „Wir führen schon seit Jahren eine Frühstückspension und haben viele treue Gäste. Das Haus mit seinen dicken Mauern ist im Sommer angenehm kühl“, weist Gustl Ranosz auf die Vorteile hin. Stark propagieren möchte er das allerdings nicht: „Wir möchten unsere Gäste gerne überraschen.“

Für heiße Sommertage als Ausflugsziel hervorragend geeignet ist das Museumsdorf Niedersulz. Die Wege sind größtenteils durch Bäume beschattet. In den alten Häusern ist es angenehm kühl. Für den August gibt es ein spezielles Angebot. „Mit einem gültigen Ticket eines öffentlichen Verkehrsmittels erhalten unsere Gäste eine Vollpreiseintrittskarte um 8 Euro anstatt 12 Euro. Zudem gibt es jeden Sonntag um 11 Uhr eine Spezialführung zum Thema Nachhaltigkeit“, berichtet die wissenschaftliche Leiterin Veronika Plöckinger-Walenta. Durch Zufall traf die NÖN-Reporterin im Museumsdorf auf Staatssekretärin Susanne Kraus-Winkler, zuständig für Tourismus.

Landesausstellung stärkte touristisches Interesse

„Der Bezirk ist reich an Geschichte, Kultur und prachtvollen Auenlandschaften entlang der March und der Donau. Dazu kommt die seit Jahrhunderten gepflegte Weinkultur.

Die Landesausstellung im Vorjahr mit über 140.000 Besuchern hat das große Interesse an der Region gezeigt. Um touristisch zukunftsfit und erfolgreich zu sein, ist ein perfekt vernetztes Denken aller Tourismusverantwortlichen und aller Anbieter vor Ort der Schlüssel“, fasst Kraus-Winkler zusammen.