Wirtschaftskammer-Empfang: "Sollten nicht nur sudern"

Beim Wirtschaftskammer-Empfang blickten Obmann Andreas Hager und Bezirksstellenleiter Philipp Teufl auf einen gut gefüllten Saal. Wirtschaftstreibende aus dem Bezirk, Kammerfunktionäre, Vertreter der Banken sowie AMS, Arbeiterkammer, Bauernkammer, Gebietskrankenkasse, der Exekutive, der Schulen und der Politik nutzten die Gelegenheit für Gespräche im lockeren Rahmen abseits des Tagesgeschäftes.

Obmann Hager konnte sich in seiner Begrüßung einen Seitenhieb auf das politische Hick-Hack nicht verkneifen und erntete dafür spontanen Applaus: „Wir stehen dafür, Diskussionen im wertschätzenden Rahmen zu führen, andere Meinungen gelten zu lassen und – vor allem – nicht untergriffig zu werden. Die Wirtschaft kann die verbindende Hand sein. Mein Dank gilt dem Arbeitsmarktservice, der Arbeiterkammer und den Institutionen für die Zusammenarbeit.“

Der Bezirksstellenleiter ließ in einer Interviewrunde mit Unternehmensberater Karl Grünstäudl, Brautmoden-Geschäftsinhaberin Michaela Steinzer, Raiffeisen-Regionalbank-Geschäftsführer Johannes Jaindl, Baumeister Gerhard Lahofer und Landtagsabgeordneten René Lobner den Umgang mit der Pandemie Revue passieren.

Jaindl dazu: „Schlechte internationale Rahmenbedingungen sind kein Grund, in der Region nichts weiterzubringen.“ Lahofer: „Wir haben jetzt Jahre im Parlament als Unternehmen gearbeitet. Ob die Politiker das jetzt auch tun, weiß ich nicht so genau.“ Lobner: „Wir sollten Chancen nutzen und nicht nur sudern.“

Das anschließende gemütliche Zusammensein zeigte jedenfalls deutlich, dass die Personen auch über die Parteigrenzen hinweg durchaus gut miteinander auskommen können.

