Von einem Tag auf den anderen verschwand Thomas Rosenberger, er war 14 Jahre lang Leiter der Gänserndorfer Wirtschaftskammer, aus seinem Amt – ohne Begründung. Jetzt brodelt die Gerüchteküche: Hat sich Rosenberger etwas zuschulden kommen lassen? Oder wurde er Opfer einer Intrige?

Fest steht nur, dass Philipp Teufl, zuletzt Referent in der Mistelbacher Wirtschaftskammer, seit 1. September neuer Leiter der Gänserndorfer Bezirksstelle ist. Teufl, er lebt in Schleinbach (Bezirk Mistelbach), gibt sich im NÖN-Gespräch wortkarg: Er könne nichts über den Abgang seines Vorgängers sagen. Auch Gänserndorfs Wirtschaftskammer-Obmann Andreas Hager und Rosenberger selbst sind für eine Stellungnahme nicht erreichbar. Letzterer befindet sich seit Monaten im Krankenstand (verletzter Fuß, Blutvergiftung, Operationen mit Hauttransplantation). Offiziell scheint Rosenberger derzeit als Referent in der Abteilung Förderservice in der Wirtschaftskammer Niederösterreich (St. Pölten) auf.

Die NÖN-Recherchen ergaben nun Folgendes: Während die einen aus dem Umfeld der Wirtschaft an dienstliche Verfehlungen von Rosenberger glauben, vermuten die anderen einen handfesten Mobbing-Skandal.

Rosenberger habe für Teufl Platz machen müssen, weil Teufl der ÖVP viel näher stehe. Tatsächlich engagiert sich der Schleinbacher bei der ÖVP-Liste „Team Wolkersdorf“ rund um Landtagsabgeordneten und NÖ-Wirtschaftskammer-Vizepräsidenten Kurt Hackl, der auch als Bezirksstellenobmann der Mistelbacher Wirtschaftskammer fungiert.

Wie auch immer: So lange die Kammer keine offenen Worte findet, werden die Spekulationen weitergehen.