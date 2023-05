Woche der Artenvielfalt lockt mit Wanderungen

„Am 19. Mai steht die Vielfalt des Eichenwaldes am Steinbergwald und am 26. Mai die Naturschätze im Bernhardsthal auf dem Programm. Mitwandern lohnt sich,“ weiß Herbert Greisberger, Geschäftsführer der Energie- und Umweltagentur des Landes NÖ. Gemeinsam mit der Abteilung Naturschutz beim Amt der NÖ Landesregierung arbeitet die Energie- und Umweltagentur im Rahmen der Schutzgebietsbetreuung NÖ an der Betreuung der Europaschutzgebiete, Naturschutzgebiete und flächigen Naturdenkmäler.

Am kommenden Freitag führt Schutzgebietsbetreuer Manuel Denner von 14.30 bis ca. 16 Uhr zu den Besonderheiten am Steinbergwald. Der Wald gilt als einer der artenreichsten Eichenwälder im Weinviertel. Auf den Schlägen und in den sonnendurchfluteten Waldbeständen wachsen Pflanzenarten wie der Diptam und das Adonisröschen. Seit Längerem bedroht der Götterbaum diese Vielfalt. Denner zeigt bei dieser Wanderung, wie dieser Profiteur der Klimakrise bekämpft werden kann.

Eine Woche später, am 26. Mai, wandert Schutzgebietsbeauftragter Florian Schneider, 16 bis 17.30 Uhr zu wertvollen Kulturgütern in der Gemeinde Bernhardsthal im Europaschutzgebiet March-Thaya-Auen. Kopfweiden und Sutten sind durch Wasser geprägt und dienen gefährdeten Arten als Lebensraum. Der Schutzgebietsbeauftragte gibt bei dieser Wanderung Einblick in die Dynamik und Entstehung der wertvollen Kulturgüter und erklärt, welche Maßnahmen für ihren Erhalt wesentlich sind.

Weitere Informationen können sich Interessenten auf www.naturland-noe.at/Wanderungen-2023 einholen.

