Zeitpolster startet nun im Marchfeld durch

Das Konzept von Zeitpolster bietet Betreuungsleistungen wie Einkaufen, Arztbegleitung, Haushaltsunterstützung, Begleitung bei Spaziergängen oder Kinderbetreuung.

Freizeitgestaltung und persönliche Gespräche sind dabei ein wichtiger Bestandteil, um besonders der Vereinsamung älterer alleinstehender Menschen entgegenzuwirken. Die Helfenden sind versichert und bekommen für ihr Engagement eine Zeitgutschrift, auf die sie später zurückgreifen können, wenn sie selbst einmal Unterstützung brauchen. Wer noch keine Stunden angespart hat, zahlt kostengünstige 9 Euro pro Stunde.

Davon kommt die Hälfte auf ein Notfallkonto für die Helfenden, um Leistungen von außen anzukaufen, falls in Zukunft die eine oder andere Betreuung im Zeitpolster Netzwerk nicht verfügbar ist. Die junge Betreuungsorganisation Zeitpolster hat Gruppen in fünf Bundesländern. In Niederösterreich ist die Gruppe Marchfeld nun bereits die 8. Gruppe. Weitere Infos zu Zeitpolster findet man auf der Webseite www.zeitpolster.com.