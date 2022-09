Zukunft wird kein Zuckerschlecken für Gastro

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

„Es ist Samstagabend und die Dinge stehen schlecht ….“ Mit dieser Liedzeile aus einem EAV-Hit lässt sich die Situation im gastronomisch nicht überladenen Bezirk gut auf den Punkt bringen.

Schon Lockdown und Covid-Regeln setzten den Wirten zu. Die enorm gestiegenen Energie- und Rohstoffpreise machen die Sache nicht besser. Dazu kommt das Personalproblem. Köche waren schon vorher Mangelware. Die Folge: Öffnungszeiten werden reduziert. Bei Preiserhöhungen herrscht noch Zurückhaltung.

Claudia Müller ist Chefin des Landgasthofes Demel in Schönkirchen-Reyersdorf. „Die Fleischpreise haben angezogen. Wir verwenden nur österreichische Ware und die kostet“, so die Wirtin. Trotzdem will sie die Preise der Herbstspeisekarten bei den Fleischgerichten nur leicht erhöhen.

„Die Menüpreise bleiben gleich. Wir wollen unseren Gästen keine allzu große Verteuerung zumuten“, setzt Müller auf Fingerspitzengefühl. Saisonales Gemüse bezieht Müller bei den Bauern der Umgebung. „Es ist aber nur eine Frage der Zeit, bis auch die Landwirte die Teuerung weitergeben“, vermutet Müller.

Die Endabrechnung für Gas und Strom steht erst mit Jahresende ins Haus: „Ich hoffe, dass es nicht allzu schlimm wird.“ In der Vermietung hat Müller die Preise bisher stabil gehalten. Mit Herbst werden dann allerdings Anhebungen nötig sein.

„Die Menschen sind verunsichert“

Im Gasthaus Schwarzer Adler in Hohenruppersdorf stehen ein Stüberl und ein großer, teilbarer Saal für Feierlichkeiten zur Verfügung. Noch sind private Feiern gut gebucht, aber: „Es sind schon weniger Gäste, die Feiern werden kleiner“, resümiert Wirtin Mira Zieger. „Die Menschen sind verunsichert, sie wissen nicht, was an Kostenerhöhungen noch auf sie zukommt. Gespart wird dabei auch beim Ausgehen“, so die Gastronomin. Sie muss Konsequenzen ziehen, das Gasthaus hat nur noch zwei Tage die Woche abends geöffnet.

Petra Zausnig betreibt den Dorfladen in Niedersulz, ein Café mit angeschlossenem Nahversorger und Postbetrieb. „Ich merke schon, dass die Gäste zurückhaltender sind. Das beliebte Frühstück geht derzeit nur noch ein bis zwei Mal die Woche“, so die junge Unternehmerin.

„Man muss kreativ sein und sich etwas einfallen lassen. Dann kommt auch das Folgegeschäft“, so Zausnig weiter. Dennoch wurden die Öffnungszeiten geändert und flexibler gestaltet. „Ich bin sicher in einer guten Situation, da die Gemeinde hinter mir steht“, ist Zausnig dankbar.

Mitarbeiter im Service und in der Küche zu bekommen, wird immer schwieriger. Mira Zieger hat eine klare Meinung dazu: „Ich suche schon seit zwei Jahren einen Koch. Trotz guter Bezahlung ist niemand zu finden“, so die Wirtin, die den Job deswegen selbst macht. Sie sieht Handlungsbedarf seitens der Regierung: „Warum soll jemand einen Job annehmen, wenn das Arbeitslosengeld nur etwas weniger ist, als er im Beruf verdient? Da kann etwas nicht stimmen!“

Die Besitzerin des Landgasthauses Demel ist dankbar für ihr Team, das auch in schwierigen Zeiten zusammenhält. Dennoch: „Einer der Köche geht nächstes Jahr in Pension. Wir sind auf der Suche nach einem Jungkoch, der die Küche übernehmen wird“, so Müller.

