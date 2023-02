Zuzug: Speckgürtel wächst weiter

Jene Bezirke in Niederösterreich, die im Speckgürtel um die Bundeshauptstadt Wien liegen, haben in den letzten zehn Jahren zum Teil deutlich an Einwohnern hinzugewonnen.

Solche Bezirke hingegen, die fernab der Ballungsräume liegen, schrumpfen. Wie der NÖ Wirtschaftspressedienst den vorliegenden Zahlen entnimmt, ist die „Boom-Region“ Nummer 1 in Niederösterreich der Bezirk Bruck/Leitha. Dort ist die Bevölkerung in den letzten zehn Jahren um 14.600 Personen oder 15,5 Prozent auf 108.500 Einwohner gewachsen.

Auch der Bezirk Gänserndorf konnte ein starkes Plus von 12,1 Prozent verzeichnen. Hier wuchs die Bevölkerungszahl in den letzten zehn Jahren um 11.700 Personen auf 108.200 Einwohner an.

Düster fallen die Ergebnisse der Statistik Austria für die peripheren Regionen mit einem zu geringen Arbeitsplatz-Angebot aus. So mussten die Waldviertler Bezirke Zwettl (minus 3,5 Prozent) oder auch Waidhofen/Thaya (minus 3,9 Prozent) Bevölkerungsrückgänge hinnehmen.

