Zwei Betriebe bekommen Werbung auf Drahteseln

Die WKNÖ-Regionalitätskampagne „#ichkauflokal“ setzt im Rahmen einer Kooperation mit dem Fahrradleihservice „nextbike“ auf bewegte Werbebotschaften. Dazu wurden im Rahmen eines Gewinnspiels der Wirtschaftskammer NÖ unter den mehr als 1.900 „#ichkauflokal“-Partnerbetrieben, 19 niederösterreichische Unternehmen aus 19 Regionen ausgelost, deren Werbesujets nun für ein Jahr mit den „nextbike“-Rädern in der Region unterwegs sind.

„Mit dieser besonderen Aktion setzen wir eine zusätzliche Maßnahme zur Unterstützung unserer Betriebe und der lokalen Wirtschaft“, freut sich Bezirksstellenobmann Andreas Hager, „denn Einkaufen in der Region belebt die Ortskerne, sichert Arbeitsplätze und stärkt unseren Wirtschaftsstandort“.

Werbebotschaften werden von Fahrrädern in die Welt getragen

Im Bezirk Gänserndorf sind es die Unternehmen „noamoi Second Hand“ aus Strasshof und „Ostheimer Webdesign & Online-Marketing“ aus Gänserndorf, deren Werbebotschaften mit „nextbike“-Fahrrädern in der Region unterwegs sind. „Unser Firmenlogo an einem Fahrrad durch die Region fahren zu lassen, ist eine kreative Methode. Die Kampagne betont besonders die Wichtigkeit des lokalen Einkaufens für regionale Unternehmen“, sind sich Michaela Haßmann von „noamoi Second Hand“ und Andreas Ostheimer von „Ostheimer Webdesign & Online-Marketing“ einig.

Auch Susanna Hauptmann, Geschäftsführerin von Radland Niederösterreich, freut sich über die gelungene Kooperation: „Über 1.000 ,nextbikes' stehen an 215 Stationen in rund 60 Gemeinden Niederösterreichs zur Verfügung. Für die heurige Saison wurde die Flotte zudem modernisiert und aufgestockt, das macht sie noch praktischer und komfortabler.“ Damit nicht genug: Ab sofort sind auch die ersten 30 Minuten Fahrt immer gratis.

