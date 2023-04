Zwei Bezirksärzte im Ranking der beliebtesten Ärzte in NÖ vertreten

Seit 2009 können Österreicher ihre Arztbesuche auf DocFinder.at bewerten, von ihren Erfahrungen berichten, Empfehlungen aussprechen und genauso Informationen anderer Patienten einholen.

„2009 haben wir DocFinder ins Leben gerufen, um mithilfe dieser Plattform ein Netzwerk vieler Erfahrungswerte zu schaffen, damit möglichst viele Menschen auf ihrer Suche nach dem geeigneten Arzt für ihr gesundheitliches Anliegen fündig werden“, so Gerald Timmel, Geschäftsführer von DocFinder. Auf Basis des abgegebenen Feedbacks vergibt das Gesundheits- und Ärztesuchportal jährlich den „Patients‘ Choice Award“.

Heuer wurden bereits zum zwölften Mal die beliebtesten Mediziner aus allen neun Bundesländern gekürt. Um ein gutes Gesamtbild darzustellen, das unter fairen Bedingungen zustande kommt, wurden für den Award über 70 Millionen Patientenanfragen sowie mehr als eine halbe Million Erfahrungsberichte und Bewertungen auf der Plattform berücksichtigt.

Auch der Bezirk Gänserndorf ist mit zwei Ärzten in der Rangliste vertreten. So darf sich zum einen Michael Cevela aus Deutsch-Wagram über den vierten Platz in der Kategorie „Niederösterreichs beliebtester Unfallchirurg“ freuen. „Bei Dr. Cevela habe ich vollstes Vertrauen in seine Fähigkeiten! Er klärt sehr verständlich auf und ist sehr bemüht um die Gesundheit seiner Patienten“, heißt es im ausgewählten Kommentar von DocFinder.

Groß-Enzersdorfer Urologe holt die Goldmedaille

In der Kategorie „Niederösterreichs beliebteste Urologen“ triumphiert Muhammed Elfar aus Groß-Enzersdorf – er belegte den ersten Rang .„Dr. Elfar nimmt sich bei jedem Mal Zeit und berät sehr ausführlich. Man fühlt sich sehr gut aufgehoben“, beschreibt die ausgewählte Bewertung von DocFinder den Facharzt.

