Die Opfer waren der Polizei zufolge 17 und 16 Jahre alt. Nach Feuerwehrangaben waren ein Sportwagen und eine Kombilimousine kollidiert. Die Karambolage forderte zudem zwei Verletzte.

Laut Landespolizeidirektion Niederösterreich war ein 17-Jähriger aus dem Bezirk Baden am Steuer eines Autos zwischen den Groß Enzersdorfer Katastralgemeinden Wittau und Probstdorf auf die Gegenfahrbahn geraten. In der Folge kam es zur Kollision mit dem Kombi eines 47-jährigen Wieners.

Der jugendliche Lenker und sein 16 Jahre alter Beifahrer aus dem Bezirk Gänserndorf starben noch an der Unfallstelle im Wrack des Sportwagens. Die Insassen des anderen Fahrzeugs, neben dem Mann am Steuer ein weiterer Wiener (50), wurden verletzt in das Landeklinikum Mistelbach transportiert.

Die Unfallursache stand laut Polizei vorerst nicht fest. Die B3 blieb im Unfallbereich fast vier Stunden lang gesperrt. Fünf Feuerwehren waren laut der örtlich zuständigen FF Wittau neben dem Rettungsdienst sowie der Polizei im Einsatz und bargen u.a. die beiden Autos. Auch ein Kriseninterventionsteam wurde angefordert.