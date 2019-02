Eine 54-Jährige wurde laut Polizei bei der Kollision auf einer Kreuzung in Parbasdorf in ihrem Wagen eingeklemmt und musste von der Feuerwehr Deutsch-Wagram befreit werden. Die Frau wurde mit schweren Blessuren ins SMZ Ost in Wien gebracht. Die andere Lenkerin wurde leicht verletzt.

Die 20-Jährige wurde in das Landesklinikum Korneuburg transportiert und dort ambulant behandelt, berichtete die Polizei am Dienstag in einer Aussendung. Die L6 war während der Unfallaufnahme gesperrt, der Verkehr wurde örtlich umgeleitet.