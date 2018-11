Die beiden saßen am Bahnsteig mit den Füßen Richtung Gleise, als der Zug einfuhr, teilte die Polizei am Sonntag auf Anfrage mit. Der 45-Jährige erlitt schwere Blessuren an den Beinen.

Der Mann wurde laut Polizei von der Rettung ins SMZ Ost eingeliefert. Seine Begleitern trug Verletzungen am Knöchel davon und wurde ins Landesklinikum Mistelbach gebracht.